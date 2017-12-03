نائب أمير جازان يؤكد أهمية دور الإعلام والإعلاميين خلال استقباله وفد إعلاميا يزور المنطقة

اكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، على دور وسائل الاعلام والاعلاميين في المجتمع من خلال رسالتهم في ابراز جوانب التطور والتنمية بكافة مناطق المملكة ،جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، وفدًا من الإعلاميين الذين يزورون المنطقة حالياً .

ونوه سموه خلال اللقاء بالدور الريادي للإعلاميين ودورهم الحيوي والمهم في سبيل إبراز جهود القيادة الرشيدة – أيدها الله – في دعم التنمية الشاملة، فضلاً عن نقل الوقائع بمصداقية واتزان كما هي عليه دون تضخيم أو تزييف ، مطالباً بمضاعفة الجهود من قبل جميع وسائل الإعلام بالمملكة لمواكبة رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة – وفقها الله – بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله -.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمجال الإعلامي، ودور وسائل الإعلام المختلفة، وتعزيز الدور الإعلامي في التنمية الوطنية , ودور وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها الفاعل في تغيير الصور النمطية .

واستعرض رئيس مجلس إدارة جمعية منار للإعلام بجازان علي معتبي , جانباً من البرنامج الإعلامي الذي تنظمه الجمعية يوم السبت المقبل بمشاركة الإعلاميين لعرض تجاربهم وخبراتهم للشباب من أبناء منطقة جازان .

من جانبه أشاد نائب مدير عام الأخبار في التلفزيون السعودي عضو الوفد الزائر مبارك آل عاتي بما تمتلكه منطقة جازان من تنوع ضخم في مقومات التميز والحضور على خارطة الوطن بوصفها نموذج متميز للنجاح في مجال الاستثمار الصناعي، فضلاً عن ثرواتها الزراعية والسياحية والاقتصادية , خاصة وأن المنطقة تجمع بين التضاريس الساحلية والجبلية والجزر والشواطئ والسهول والأراضي الزراعية،

مبرزاً النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها جازان في ظل توجيهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.

معرباً عن تقديره وكافة أعضاء الوفد الزائر لسمو نائب أمير منطقة جازان بهذه المناسبة .