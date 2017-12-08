 عقب إحالته للتقاعد … آل الشيخ أشكر القيادة وأهل الجوف الكرام الذين أكن لهم كل التقدير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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عقب إحالته للتقاعد … آل الشيخ أشكر القيادة وأهل الجوف الكرام الذين أكن لهم كل التقدير

عقب إحالته للتقاعد … آل الشيخ أشكر القيادة وأهل الجوف الكرام الذين أكن لهم كل التقدير
المناطق _ الجوف

رفع وكيل إمارة منطقة الجوف السابق الأستاذ أحمد بن عبدالله بن محمد آل الشيخ شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف
وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية
وصاحب السمو الملكي الأمير الشاب الطموح عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف – حفظهم الله – ومعالي وكيل وزارة الداخلية سلمه الله – بمناسبة الموافقة على إحالته للتقاعد .

وقال آل الشيخ لا يفوتني بهذه المناسبة أيضاً أن أقدم الشكر والعرفان لأهالي منطقة الجوف الكرام في كافة مدنها ومحافظاتها الذين فتحوا لي صدورهم قبل منازلهم، منذ قدومي للمنطقة وقبل التحاقي بالعمل الحكومي فيها، مضيفاً أنني أعجز عن التعبير لما أكنه لهم من محبة وتقدير.
وقال : لا ننسى صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله من الدعاء والذي تعلمنا منه الكثير في الإدارة، والشكر موصول لصاحب السمو الملكي الامير عبدالإله بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز  ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ومعالي الأمير سلطان السديري حفظهم الله
الذين عملت تحت ادارتهم والشكر لكافة من تعاملت واجتمعت  معهم من امراء المناطق والوزراء ووكلاء الإمارات ووكلاء الوزارات وأصحاب الفضيلة العلماء والقضاة والمعالي والأجهزة الامنية عامه وأصحاب السعادة.
وأكد آل الشيخ أنه سيبقى خادماً لقيادة هذه البلاد وتراب الوطن الغالي حيثما كان، ولن يتوانى في خدمة المنطقة وأهلها، مع دعائه للجوف وأهلها بالتوفيق والسداد والتقدم .

وتمني لوكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري التوفيق والسداد لخدمة المنطقة وأهلها الكرام، مشيداً بما يتمتع به الدكتور الشمري من حسن إدارة وخبرة خلال تنقله بين إمارات المناطق في المملكة .

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