معرض السلامة المرورية يقدم تقنيات وأجهزة ذكية للرفع من مستوى الوعي المروري

يقدم ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع، الذي سيقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية، وتنظمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة”، بالتعاون مع جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل وأرامكو السعودية وامانة المنطقة الشرقية والإدارة العامة للمرور ووزارة التعليم، ووزارة النقل ولجنة السلامة المرورية، تحت شعار ” دور التقنيات الذكية في تحسين السلامة المرورية” بفندق شيراتون الدمام من 23-25 ربيع اول 1439 هـ الموافق 11- 13 ديسمبر 2017، معرضا يحتوي على عرض التقنيات والاجهزة الذكية والمنتجات الحديثة التي تساهم في رفع مستوى الوعي والثقافة المرورية لمستخدم الطريق وتغيير سلوكه السلبي، ولما لهذا الملتقى من اهمية كبرى لدى المهتمين بالسلامة المرورية فقد بادرت 21 شركة بالمشاركة في المعرض المصاحب بأنظمة محاكاة لتخطيط الحوادث وتقينات وأجهزة ذكية حديثة.

وقال م. سلطان الزهراني، عضو اللجنة العليا المنظمة للملتقى وأمين عام لجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية، سوف يشارك مرور الشرقية في هذا المعرض بعرض أحدث التقنيات المستخدمة كجهاز (باشر) للمخالفات المرورية مثل السرعة والتجاوز والوقوف الخاطئ، وكذلك تطبيق (كلنا أمن).

وأشار، ان من ضمن الشركات الكبرى التي ستشارك في هذا المعرض شركة بي ام دبليو، سيارات تاتا، شركة نجم، فولفو، وشركة مرسيديس بنز، بالإضافة الى بعض القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية كأمانة المنطقة الشرقية، التعليم، وزارة النقل، وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل.

وتوقع م. الزهراني، حضور أكثر من 3000 زائر وزائرة في هذا الملتقى والمعرض المصاحب له، وقد تم ترتيب زيارات لمدارس التعليم العام والجامعات من بنين وبنات لزيارة المعرض وكذلك طلاب شركة ارامكو السعودية، وطلاب المعاهد التقنية والكليات العلمية في المنطقة الشرقية.