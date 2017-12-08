 فريق تطوعي بالرياض يوزع “كسوة الشتاء” على العمال والمحتاجين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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فريق تطوعي بالرياض يوزع “كسوة الشتاء” على العمال والمحتاجين

فريق تطوعي بالرياض يوزع “كسوة الشتاء” على العمال والمحتاجين
المناطق _ أشرف العصيمي
 في مبادرة إنسانية وتطوعية  جميلة و تعزيزاً لثقافة المجتمع للعمل الإنساني قام فريق فيصل الوفاء التطوعي بالرياض بتوزيع كسوة الشتاء على العمال والمحتاجين  و تهدف هذه المبادرة إلى إدخال البهجة والسرور في نفوس الفقراء والمحتاجين و تعاطفاً و تزامناً مع برد الشتاء.
وأوضح المشرف العام على فريق فيصل الوفاء التطوعي الإعلامي أحمد العلولا أن هذه المبادرة تأتي   لكوننا   كالجسد الواحد مع كافة طبقات المجتمع
واعتزمنا أن نطلق مبادرة  الكسوه الشتوية للعمالة الوافدة والمحتاجين الذين يدخل عليهم الشتاء ولا يجدون ما يقيهم من قسوة الشتاء و استجابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه : ( أحب الناس إلى الله أنفعهم ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم , أو تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه جوعاً ، ولآن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهراً) .
وأضاف العلولا بأن هذه المبادره خصص أجرها للفقيد سلمان بن عوض مسفر يرحمه الله الذي  انتقل الئ رحمة الله قبل أيام.

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