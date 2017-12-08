 أمانة الطائف تتبنى تأسيس ” رابطة العمل التطوعي “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمانة الطائف تتبنى تأسيس ” رابطة العمل التطوعي “ فريق تطوعي بالرياض يوزع “كسوة الشتاء” على العمال والمحتاجين معرض السلامة المرورية يقدم تقنيات وأجهزة ذكية للرفع من مستوى الوعي المروري عقب إحالته للتقاعد … آل الشيخ أشكر القيادة وأهل الجوف الكرام الذين أكن لهم كل التقدير اطلعهم على مشروع تعزيز وتطوير العمل الميداني … مدير هيئة الجوف يجتمع برؤساء الفروع الأمير محمد بن عبدالعزيز يرعى فعاليات اليوم العالمي للإعاقة نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية يزور أكاديمية الأضارع وصية الراحل الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل وفاته سفارة المملكة تحذر من منتجات “مياه زمزم” مغشوشة في ماليزيا مجلس تشاوري للمواطنين بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان نائب أمير جازان يؤكد أهمية دور الإعلام والإعلاميين خلال استقباله وفد إعلاميا يزور المنطقة المحامي القاضي عقوبة المتحرش سجن وغرامة

أمانة الطائف تتبنى تأسيس ” رابطة العمل التطوعي “

أمانة الطائف تتبنى تأسيس ” رابطة العمل التطوعي “
المناطق _ عادل الزهراني
وافق المهندس محمد بن هميل على فكرة إنشاء ( رابطة العمل التطوعي )  والتي طرحها  احد رواد العمل التطوعي في محافظة الطائف الأستاذ جمال الربيعي وذلك  ضمن دراسة قدمها لمكتب أمانة الطائف مسبقاً وتمت مناقشة التفاصيل مع سعادة الأمين ووضع النقاط الأخيرة للمشروع حيث اعطى سعادته الموافقة على تبنيها من قبل الأمانة والإشراف المباشر عليها وأبدى استعداده لدعمها وتقديم كل التسهيلات لإنجاحها  لما فيها من مصلحة عامة لتطوير مفهوم العمل التطوعي في محافظة الطائف وخلق بيئة عمل منظمة ووافق في ختام الإجتماع على أن تكون أول عضوية توقع في الرابطة بإسم سعادته دعماً ومباركة شخصية منه متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الأعضاء والمؤسسين .
وأوضح الأستاذ جمال الربيعي أن الرابطة بمفهومها سوف تكون داعماً  ومحفزاً ومنظماً للعمل التطوعي في المحافظة لجميع الفرق التطوعية بكل توجهاتها ، كما تدعم أيضا المتطوعون الافراد وتقدم التسهيلات الخاصة لهم لإنجاح مبادراتهم ضمن عمل منظم ومظلة رسمية وسيتم منح شهادات عضوية للمؤسسات والفرق التطوعية وبطاقات عضوية للأفراد  ، تمنح من خلالها مميزات عديدة ومتنوعة لكل فئة من هذه الفئات المشاركة .

علماً بأنه تم تسجيل ١٥ فريقاً تطوعياً حتى الآن منها الفرق الرجالية ومنها  الفرق النسائية ومنها الفرق بكلا القسمين والتسجيل مستمر من داخل وخارج المحافظة .

كما أشار الربيعي إلى أن الفريق التطوعي المشارك سيحتفظ بكيانه القائم ودور الرابطة هو فقط تقديم الدعم ، كما أنه رحب بانظمام الأفراد من رواد العمل التطوعي ومنحهم بطاقات عضوية بالإضافة لإنشاء فريق تطوعي خاص بالرابطة لمن يرغب بالانظمام .

الجدير بالذكر أنه ستقوم الرابطة بتقديم الدورات التدريبية لدعم مفهوم العمل التطوعي وتساهم بتسهيل إقامة ملتقيات تثقيفية دورية لقادة ورواد العمل التطوعي لتطوير قدراتهم بحثاً عن التميز والارتقاء وتحقيقاً لرؤية 2030 بخلق بيئة عمل تطوعية عالمية بإذن الله .

وأخيراً شكر الربيعي سعادة الأمين على موافقته الكريمة الغير مستغربة من رجل يحب العمل ويشجع التميز ويبادر للخير دوماً ، كما قدم الشكر للمؤسسين :
مدير الإعلام والعلاقات العامة بالأمانة الأستاذ فايز الثبيتي ، والمدربة والناشطة الإجتماعية نوال العتيبي ، والمدربة والناشطة الإجتماعية حنان عبدالهادي ، والإعلامية والناشطة الإجتماعية إيمان العزام ، ومباركاً للجميع إعتماد هذا المشروع الحلم لقادة وأفراد العمل التطوعي داخل وخارج المحافظة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>