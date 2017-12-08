أمانة الطائف تتبنى تأسيس ” رابطة العمل التطوعي “

وافق المهندس محمد بن هميل على فكرة إنشاء ( رابطة العمل التطوعي ) والتي طرحها احد رواد العمل التطوعي في محافظة الطائف الأستاذ جمال الربيعي وذلك ضمن دراسة قدمها لمكتب أمانة الطائف مسبقاً وتمت مناقشة التفاصيل مع سعادة الأمين ووضع النقاط الأخيرة للمشروع حيث اعطى سعادته الموافقة على تبنيها من قبل الأمانة والإشراف المباشر عليها وأبدى استعداده لدعمها وتقديم كل التسهيلات لإنجاحها لما فيها من مصلحة عامة لتطوير مفهوم العمل التطوعي في محافظة الطائف وخلق بيئة عمل منظمة ووافق في ختام الإجتماع على أن تكون أول عضوية توقع في الرابطة بإسم سعادته دعماً ومباركة شخصية منه متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الأعضاء والمؤسسين .وأوضح الأستاذ جمال الربيعي أن الرابطة بمفهومها سوف تكون داعماً ومحفزاً ومنظماً للعمل التطوعي في المحافظة لجميع الفرق التطوعية بكل توجهاتها ، كما تدعم أيضا المتطوعون الافراد وتقدم التسهيلات الخاصة لهم لإنجاح مبادراتهم ضمن عمل منظم ومظلة رسمية وسيتم منح شهادات عضوية للمؤسسات والفرق التطوعية وبطاقات عضوية للأفراد ، تمنح من خلالها مميزات عديدة ومتنوعة لكل فئة من هذه الفئات المشاركة .

علماً بأنه تم تسجيل ١٥ فريقاً تطوعياً حتى الآن منها الفرق الرجالية ومنها الفرق النسائية ومنها الفرق بكلا القسمين والتسجيل مستمر من داخل وخارج المحافظة .

كما أشار الربيعي إلى أن الفريق التطوعي المشارك سيحتفظ بكيانه القائم ودور الرابطة هو فقط تقديم الدعم ، كما أنه رحب بانظمام الأفراد من رواد العمل التطوعي ومنحهم بطاقات عضوية بالإضافة لإنشاء فريق تطوعي خاص بالرابطة لمن يرغب بالانظمام .

الجدير بالذكر أنه ستقوم الرابطة بتقديم الدورات التدريبية لدعم مفهوم العمل التطوعي وتساهم بتسهيل إقامة ملتقيات تثقيفية دورية لقادة ورواد العمل التطوعي لتطوير قدراتهم بحثاً عن التميز والارتقاء وتحقيقاً لرؤية 2030 بخلق بيئة عمل تطوعية عالمية بإذن الله .

وأخيراً شكر الربيعي سعادة الأمين على موافقته الكريمة الغير مستغربة من رجل يحب العمل ويشجع التميز ويبادر للخير دوماً ، كما قدم الشكر للمؤسسين :

مدير الإعلام والعلاقات العامة بالأمانة الأستاذ فايز الثبيتي ، والمدربة والناشطة الإجتماعية نوال العتيبي ، والمدربة والناشطة الإجتماعية حنان عبدالهادي ، والإعلامية والناشطة الإجتماعية إيمان العزام ، ومباركاً للجميع إعتماد هذا المشروع الحلم لقادة وأفراد العمل التطوعي داخل وخارج المحافظة .