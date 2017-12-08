لجنة التعديات تبدأ بإزالة تعديات شرق طريق الملك سلمان بسكاكا

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف “حفظه الله ” المستمرة بالمحافظة على الاراضي الحكومية من التعديات ومعاقبة كل من يخالف ذلك.

تعتزم لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بالإمارة بإزالة الشبوك والأعلاف وغرف الزنك وبيوت الشعر الواقعه ما بين شارع عائشة أم المؤمنين ومحطة الدريس شرق طريق الملك سلمان، وكذلك الواقعه على جانبي طريق الامير عبد الإله بن عبدالعزيز من دوار المغزل الى أخر الطريق باتجاه الجنوب.

وأكد المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبد الواحد الحموان، أن اللجان المكلفة بذلك ستبدأ بأعمال الإزالة من يوم الاربعاء الموافق 1439/3/25هـ .

ودعت اللجنة جميع من لديه تعدي أن يقوم بإزالته بنفسه خلال تلك المدة, حيث ستقوم لجان التعديات بالإزالة بعد انتهاء المهلة وأنها غير مسئولة عن اي تلفيات تلحق بمحتويات التعدي اياً كانت وسيطبق بحق المخالفين اقصى درجات العقوبة .

وأضاف الحموان أن سمو أمير المنطقة وسمو نائبه رعاهم الله تؤكد على ضرورة متابعة التعديات على الأراضي الحكومية والبيضاء مع التشديد على التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة والرفع بأي تجاوزات قد تحدث .