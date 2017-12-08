 أرامكو تدعم الجمعيات الخيرية بالجوف ب 560 ألف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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أرامكو تدعم الجمعيات الخيرية بالجوف ب 560 ألف ريال

أرامكو تدعم الجمعيات الخيرية بالجوف ب 560 ألف ريال
المناطق _ الجوف

استقبل المجلس التنسيقي للجهات الخيرية بمنطقة الجوف مشرف المنطقه الشماليه بإدارة العلاقات الحكومية في شركة أرامكو السعودية الأستاذ خلف الحربي حيث قدم تبرع أرامكو لكل من جمعية الأطفال المعاقين بمبلغ 60 ألف ريال و جمعية البر الخيرية بالجوف بمبلغ 400 ألف ريال وجمعية البر الخيرية بمحافظة القريات بمبلغ 100 ألف ريال وذلك بقاعة مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية .

كما زار الحربي سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف .. كما ثمن الأمين العام للمجلس التنسيقي للجهات الخيرية بالجوف سعدون أحمد الوشيح ومدير فرع مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الخيرية بالجوف محمد الصلهام هذا الدعم الغير مستغرب داعيا لهم بالخير والبركة .

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