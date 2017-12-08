 البيت الأبيض: إلغاء الاجتماع بين بنس وعباس سيأتي بنتائج معاكسة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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البيت الأبيض: إلغاء الاجتماع بين بنس وعباس سيأتي بنتائج معاكسة

البيت الأبيض: إلغاء الاجتماع بين بنس وعباس سيأتي بنتائج معاكسة
المناطق _واشنطن

اعتبر البيت الابيض الخميس ان احتمال إلغاء اجتماع مقرر قريبا بين نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والرئيس الفلسطيني محمود عباس سيأتي “بنتائج معاكسة”. وقال مسؤول في البيت الابيض ان بنس “لا يزال يعتزم لقاء عباس كما هو مقرر” وذلك بعد شائعات عن احتمال إلغاء عباس هذا الاجتماع بعد قرار دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. من جانبه، صرح المسؤول الفلسطيني في حركة فتح جبريل الرجوب إن “نائب الرئيس الامريكي غير مرحب به في فلسطين (…) والرئيس عباس لن يلتقيه بسبب التصريحات التي أدلى بها” عن القدس. وتعذر الاتصال بمكتب عباس للتعليق على هذه التصريحات. ويتوجه نائب الرئيس الأمريكي إلى مصر واسرائيل في النصف الثاني من ديسمبر. وتكتسب الجولة أهمية مضاعفة بعد ما أعلنه ترامب في شأن القدس وما أثاره ذلك من غضب فلسطيني واستياء دولي. واكد عباس الخميس اثر لقائه ملك الاردن عبدالله الثاني في عمان ان قرار ترامب “مرفوض جملة وتفصيلا”، مضيفا ان واشنطن “بهذا الموقف الذي اتخذته أبعدت نفسها كثيرا عن العمل السياسي في الشرق الأوسط”. وتعتبر اسرائيل القدس بشطريها عاصمتها “الابدية والموحدة”، في حين يطالب الفلسطينيون بجعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المنشودة.

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