إنارة “الوزراء اللبناني” بصورتي الأقصى وكنيسة القيامة

أُنيرت واجهة مقر رئاسة الوزراء اللبنانية، المعروف بـ«السراي الكبير»، أمس الخميس، بصورتين كبيرتين للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني في بيان، أن «الخطوة أتت بناء لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضا لأي قرار يعتبر القدس الشريف عاصمة لإسرائيل».

وتم إضاءة أبرز مساجد وسط بيروت وهو «مسجد محمد الأمين» بصورة كبيرة للمسجد الأقصى، كما أُضيئت أبرز كنائس وسط العاصمة اللبنانية «كاتدرائية مار جرجس المارونية» بصورة مماثلة لكنيسة القيامة.

ومن المقرر أن تضاء «صخرة الروشة» عند الشاطئ اللبناني أيضا بألوان العلم الفلسطيني تضامنا مع الشعب الفلسطيني وعاصمته.

وفي السياق نفسه أعلن وزير الإعلام اللبناني، ملحم الرياشي أن القناة التلفزيونية والقناة الإذاعية اللبنايتين الحكوميتين، ستخصصان يوم غد الجمعة للتضامن مع القدس.