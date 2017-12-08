 اليمن :وصول جثمان الزوكا الى عتق، ومصدر طبي يصف الحالة التشريحية للجثة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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اليمن :وصول جثمان الزوكا الى عتق، ومصدر طبي يصف الحالة التشريحية للجثة

اليمن :وصول جثمان الزوكا الى عتق، ومصدر طبي يصف الحالة التشريحية للجثة
المناطق _ صنعاء

وصل مساء يوم الخميس إلى مستشفى عتق الحكومي جثمان القيادي المؤتمري البارز “عارف الزوكا” قادما من العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر طبي بمستشفى عتق الحكومي ان المستشفى استقبل الجثمان حيث اودع هناك تمهيدا لتشييعه صباحا صوب مسقط راسه بمديرية الصعيد بشبوة .

وقال مقربون من “الزوكا” ان الجثمان تم استلامه من ثلاجة المستشفى العسكري بصنعاء موضحين انه وبالاطلاع على الجثة تبين أنها تعرضت لاطلاق نار من مسافة قريبة .

وبحسب المصادر فقد أصيب جثمان الزوكا ب6 اعيرة نارية تفرقت بين القدمين والبطن واصابت احدى الاعيرة النارية يده اليسرى .

ويرجح إطلاق النار هذا ان الزوكا تعرض لعملية تصفية عقب عملية استسلام ولم يقتل خلال مواجهة مسلحة .

وقال مقربون من الزوكا ان القيادي في الحركة الحوثية أبو علي الحاكم حاول اعتراض عملية نقل الجثمان عبر محاولته الزام أسرة الزوكا ان تقوم بدفنه في صنعاء.

وقوبل هذا الطلب برفض اسرته التي تمسكت بنقل جثمان ابنها إلى شبوة .

وبعد ساعات من ذلك سمحت الجماعة الحوثية بتسليم الجثمان.

ومن المقرر ان يتم تشييع الجثمان صباح الجمعة بمدينة عتق وصولا إلى مديرية الصعيد .

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