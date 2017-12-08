 السياحة والتراث تكرم مالك ومالكة لمتحفين ببيشة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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السياحة والتراث تكرم مالك ومالكة لمتحفين ببيشة

السياحة والتراث تكرم مالك ومالكة لمتحفين ببيشة
المناطق _ بيشة

كرم مدير مكتب السياحة والتراث الوطني ببيشة عبدالله سعيد الأكلبي، عبدالله مفرح آل هتيل مالك قصر بن هتيل التاريخي على مشاركته الفعالة في تنظيم معرض الآثار المستعادة والذي أقامه فرع الهيئة  بمنطقة عسير ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى أثار المملكة العربية السعودية الأول.

كما كرم الاكلبي السيدة شرعاء فايز مالكة متحف الحيفة التراثي، وذلك على مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي لصفري بيشة

وقد أشار الاكلبي إلى جهود الهيئة ممثلة في إدارة المتاحف الخاصة  بتطوير هذه المتاحف لتكون ضمن المسارات السياحية، وتأدية رسالتها المتمثلة في التفاعل مع المجتمع المحلي على كافة  فئاته من الطلاب، والباحثين، وغيرهم.

يذكر أن عدد المتاحف المرخصة بالمملكة حتى نهاية ١٤٣٨، هـ بلغ ١٧٣ متحفاً، منها ٤٢ متحفاً مرخصاً بمنطقة عسير مما جعلها في المرتبة الأولى بين مناطق المملكة من حيث عدد المتاحف الخاصة بنسبة ٢٦٪. من إجمالي عدد المتاحف.

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