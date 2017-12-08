سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا يقيم حفل توديع لعميد السلك الدبلوماسي العربي

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا نايف بن بندر السديري بمقر السفارة في مدينة أوتاوا اليوم، حفل توديع لسفير دولة الإمارات العربية المتحدة عميد سفراء جامعة الدول العربية محمد الشحي بمناسبة انتهاء عمله كسفير لدولة الإمارات بكندا وخلفه سفير المملكة نايف السديري لعمادة مجلس السفراء العرب في كندا.

حضر الحفل السفراء العرب المعتمدين لدى كندا، ونواب من البرلمان الكندي وكبار المسؤولين في الحكومة الكندية.

الجدير بالذكر أن السفير السديري يرأس المجلس التنفيذي لمنظمة دبلوماسي أوتاوا، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز الروابط بين الدبلوماسيين والحكومة الكندية، حيث انتخب السفير السديري رئيساً للمنظمة لفترتين متتاليتين.