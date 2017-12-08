 بلومبرغ: يوتيوب سيطلق خدمة مدفوعة لبث الموسيقى بـ2018 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بلومبرغ: يوتيوب سيطلق خدمة مدفوعة لبث الموسيقى بـ2018

بلومبرغ: يوتيوب سيطلق خدمة مدفوعة لبث الموسيقى بـ2018
المناطق_وكالات

ذكرت شبكة “بلومبرغ” نقلاً عن أشخاص مطلعين قولهم، إن موقع “يوتيوب” التابع لشركة ألفابت يخطط لتقديم خدمة بث موسيقى مدفوعة في مارس/آذار المقبل.

وقالت “بلومبرغ” إن شركة “وارنر ميوزيك غروب” للتسجيلات وقعت بالفعل على الاتفاق، في حين تجري “سوني ميوزيك إنترتينمنت” و”يونيفيرسال ميوزيك غروب” و”ميرلين”، وهو كونسورتيوم يضم شركات تسجيلات مستقلة، محادثات مع موقع بث المقاطع المصورة.

وستتنافس الخدمة، التي يشار إليها داخلياً باسم “ريمكيس” وفقاً لما ذكرت “بلومبرغ”، مع عروض مماثلة من سبوتيفاي وشركة أبل.

وقدمت “غوغل”، وهي وحدة أخرى تابعة لألفابت، خدمة “غوغل بلاي ميوزيك” في 2001. ودشن “يوتيوب” في 2016 خدمة باشتراكات تسمى “يوتيوب رد” لتصفح المقاطع المصورة دون ظهور إعلانات وتضم بعض المحتويات الحصرية.

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