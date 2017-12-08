 مايكروسوفت وكوالكوم تكشفان النقاب عن كمبيوترات متحولة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مايكروسوفت وكوالكوم تكشفان النقاب عن كمبيوترات متحولة

مايكروسوفت وكوالكوم تكشفان النقاب عن كمبيوترات متحولة
المناطق_وكالات

كشفت شركتا مايكروسوفت وكوالكوم عن أولى موديلات الحواسيب القابلة للتحويل والمزودة بنظام مايكروسوفت 10 ومعالج الهواتف الذكية ومودم LTE مدمج.

ويمكن للمستخدم استعمال الأجهزة الجديدة كجهاز لوحي أو لاب توب، وتمتاز بوظيفة الاتصال الدائم بالإنترنت الجوال والموفرة في استهلاك الطاقة، وبالتالي فإن شركة مايكروسوفت تروج لهذه الأجهزة الجديدة من خلال فترة تشغيل بطارية تمتد إلى 20 ساعة تقريباً.

ومن ضمن الموديلات الأولى من فئة الكمبيوترات Always connected جهاز آسوس “نوفاغو” المزود بشاشة قياس 13.3 بوصة ومعالج ثماني النواة “سناب دراغون 835” بوزن 1.4 كيلوغرام، والمزود أيضاً بلوحة مفاتيح قابلة للطي 360 درجة، بالإضافة إلى جهاز إتش بي “إنفي إكس 2” المزود بلوحة مفاتيح قابلة للخلع.

ويعتمد كلا الجهازين على الإصدار الخاص ويندوز 10 S ونسخة مطورة من حزمة البرامج المكتبية أوفيس 365، ومن المتوقع إطلاق جهاز آسوس “نوفاغو” خلال الربع الأول من عام 2018.

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