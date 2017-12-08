 الأرصاد: رياح مثيرة للغبار تضرب معظم مناطق المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الأرصاد: رياح مثيرة للغبار تضرب معظم مناطق المملكة

الأرصاد: رياح مثيرة للغبار تضرب معظم مناطق المملكة
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إستمرار تأثير الموجه الباردة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق  تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض ،الشرقية ،نجران ، عسير، الباحة ،مكة المكرمة في حين تكون السماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة كما لا يستبعد تكون الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر على مناطق ( الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر, شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين يصل الى مترين على الجزء الشمالي.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-46 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

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