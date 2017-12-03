 كيم جونغ أون: لا توجد إسرائيل حتى تصبح القدس عاصمتها! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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كيم جونغ أون: لا توجد إسرائيل حتى تصبح القدس عاصمتها!

كيم جونغ أون: لا توجد إسرائيل حتى تصبح القدس عاصمتها!
المناطق_وكالات

أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أمس الخميس، عن رفضه لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال كيم متهكما: “لا توجد دولة اسمها إسرائيل، حتى تصبح القدس عاصمة لها”، وتتسم العلاقات الكورية الشمالية الإسرائيلية بالعدائية، فبيونغ يانغ لم تعترف بها يوما، وتعتبرها تابعا إمبرياليا لأمريكا.

من جهته، أكد الناطق باسم حكومة بيونغ يانغ أنه “منذ عام 1988 تعترف كوريا الشمالية بسيادة دولة فلسطين على كل أراضيها، باستثناء مرتفعات الجولان التي تعترف بها كجزء من سوريا”.

يذكر أن ترامب وقع الأربعاء الماضي قرارا بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس، مما أثار موجة من الغضب في العالم العربي والإسلامي.

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