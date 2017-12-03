 الجيش اليمني: معركة الحديدة تهدف لمحاصرة صنعاء وتحريرها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني: معركة الحديدة تهدف لمحاصرة صنعاء وتحريرها

الجيش اليمني: معركة الحديدة تهدف لمحاصرة صنعاء وتحريرها
المناطق_وكالات

أعلن المتحدث باسم  الجيش_اليمني، العميد عبده مجلي، أنه سيتم فتح  جبهات_جديدة في أماكن مختلفة لتحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة  مليشيات_الحوثي الانقلابية.

وأكد مجلي أن انطلاق معركة تحرير الحديدة، هي إحدى تلك الجبهات الهادفة لمحاصرة العاصمة صنعاء وتحريرها.

فيما أشارت مصادر عسكرية في مأرب إلى وصول تعزيزات عسكرية للمنطقة، وذلك لتعزيز جبهة نهم وفتح جبهة خولان وفق لخطة عملية ‎#صنعاء_العروبة التي أعلن عنها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأسبوع الماضي.

وفي جبهة الساحل الغربي، كشفت مصادر ميدانية عن مقتل أكثر من 60 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال مواجهات الخميس، وأسر العشرات وسط تقدم كبير للجيش الوطني والمقاومة الشعبية واستعادة السيطرة على مديرية الخوخة وهي أولى مديريات محافظة الحديدة.

وفي العاصمة صنعاء، واصلت ميليشيات الحوثي حملتها القمعية ضد كوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، ومن يواليهم من أبناء القبائل، وذلك بشن حملات تفتيش من منزل لمنزل في الأحياء الجنوبية للعاصمة.

وأفادت مصادر أمنية موالية لحزب المؤتمر الشعبي، أن ميليشيات الحوثي قامت بتغيير جميع مشرفي الأحياء والمربعات السكنية في المدينة وبعض ضباط الأمن في مراكز الشرطة، وأبدلتهم بعناصر عقائدية استقدمتهم من صعدة، في هذه الأثناء أمرت ميليشيات الحوثي عبر فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء بوقف كافة التحويلات المالية من صنعاء إلى خارج اليمن.

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