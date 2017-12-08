العرب: تعاون إيراني – قطري – حوثي في أكبر عملية غسيل أموال في تاريخ اليمن

أكد محمد العرب مراسل قناة العربية في اليمن، أن كل صفقات السيارات طوال السنوات الثلاثة الماضية التي وصلت صنعاء هي عمليات دعم قطرية للحوثيين، تدفع قطر ويبيع الحوثي.

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن “هذه معلومة أخبرني بها ضابط داخلية وصل مأرب صباحا هذا اليوم”.

وأشار في تغريدة أخرى إلى تعاون إيراني قطري حوثي في أكبر عملية غسيل أموال في تاريخ اليمن قبيل الهزيمة الحتمية إن شاء الله.

ونقل حسب المعلومات المتوفرة لدي العميد طارق محمد صالح بخير، ولَم يثبت مقتله، مضيفا “بمجرد ورود معلومات دقيقة سأنشرها فورا”.