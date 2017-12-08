 شاهد قصيدة للشاعر خلف بن هذال.. ديرتي دار العرب ما يهان بها نزيل.. خير وأبرك من نزل فوق هذا الكوكبِ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شاهد قصيدة للشاعر خلف بن هذال.. ديرتي دار العرب ما يهان بها نزيل.. خير وأبرك من نزل فوق هذا الكوكبِ

شاهد قصيدة للشاعر خلف بن هذال.. ديرتي دار العرب ما يهان بها نزيل.. خير وأبرك من نزل فوق هذا الكوكبِ
المناطق - الرياض

قصائد الشاعر اللواء خلف بن هذال لا تزال ينشدها المواطنون حتى ولو طال عليها الآمد والسنون، نظرا لأنها كانت سلاحا آخر تصد المعتدي عن الوطن وترفع همم المواطنين للذود عنه مهما بلغت التضحيات.

ومن هذه القصائد التي تظل ثابتة في ذاكرة أغلب المواطنين الذين عاصروها، القصيدة التي ألقاها أمام الملك فهد عبدالعزيز ونائبه حينها الملك عبدلله رحمهما الله.

وهذه القصيدة التي تعد أيقونة شعرية في الوطنية، والذود عن الوطن في وجه من يتطاول عليه أو يتعدى عليه، إذ تشبه أبياتها طلقات الرصاص والمدافع في وجه كل معادٍ خسيس.

ومن بعض أبياتها التي قالها اللواء خلف بن هذال:

بلادي .. عشت فيها رافع الراس وذراعي طويل

ديرتي دار العرب ما يهان بها نزيل خير وأبرك من نزل فوق هذا الكوكب

احضنتني وأرضعتني حليب وسلسبيل وأنبتت عظمي ولحمي وعصبي

فرشتلي صدرها وألحفتني بالجديل وأطمتني وأكرمتني وقمت بواجبي

اشهد اني في هواها شديد الحب حيل.. حبها يفوق حبي لأمي وأبي

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