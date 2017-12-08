أسعار النفط مستقرة بدعم من الدولار

استقرت أسعار النفط، الجمعة، حيث كبحها صعود الدولار بينما دعمها نهم الصين الذي لا يهدأ للخام في ظل تخفيضات المعروض التي تقودها أوبك وأدت بالفعل إلى شح السوق هذا العام.

وفي الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش كانت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 56.68 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن سعر التسوية السابق 56.69 دولار.

واستقرت عقود خام القياس العالمي برنت عند 62.20 دولار للبرميل.

وقال المتعاملون إن الدولار، الذي ارتفع 0.9 بالمئة هذا الشهر مقابل سلة عملات رئيسية أخرى، في حين يكبح الدولار القوي أسعار الخام ويجعل مشتريات النفط المقومة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة في البلدان التي تستخدم عملات أخرى.

في غضون ذلك، زادت واردات الصين من النفط الخام إلى 37.04 مليون طن في نوفمبر بما يعادل 9.01 مليون برميل يوميا في ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.