 الهلال الأحمر الفلسطيني: عشرات الإصابات بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة وغزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الهلال الأحمر الفلسطيني: عشرات الإصابات بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة وغزة “البيئة” ترفع صياغة مشروع نظام المياه الشامل بعد استكمال متطلبات إعداده والرفع به مستفيدة من آراء الجمهور صحة الشرقية تشارك باليوم العالمي للاعاقه اشتباكات بين قوات الاحتلال والفلسطينيين عقب صلاة الجمعة فرنسا: أمريكا استبعدت نفسها من عملية السلام في الشرق الأوسط مظاهرة حاشدة في شيكاغو الأمريكية ضد قرار ترامب لافروف: اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل يخالف المنطق السليم يكشف عن 17 نوعًا من الأمراض الوراثية الشائعة في المملكة.. إقامة اليوم التوعوي للبرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة للحد من الإعاقة مساء غد صندوق التنمية العقارية يوضح ضوابط الاستفادة من خدمة تنازل المستفيدين لأقاربهم من الدرجة الأولى مدني المزاحمية ينفذ فرضية حريق في مبنى الاتصالات برنامج تدريبي بمعمل المحاكاة السريرية بمستشفى النور التخصصي بمكة “كدسه” يكرم منسوبي التدريب التقني العاملين في موسم (حج 38)

الهلال الأحمر الفلسطيني: عشرات الإصابات بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة وغزة

الهلال الأحمر الفلسطيني: عشرات الإصابات بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة وغزة
المناطق - وكالات

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص المطاطي اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في الضفة الغربية، وعلى أطراف قطاع غزة على أثر دعوات لـ”جمعة غضب” نصرة للقدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية “إن طواقمها تعاملت مع نحو 95 حالة إصابة بالاختناق والرصاص المطاطي في مختلف مناطق الضفة الغربية وشرق القدس”.

وذكرت مصادر فلسطينية أن محافظات رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية وبيت لحم بدأت فيها مواجهات إثر تظاهرات شعبية أعقبت أداء صلاة الجمعة.

وحسب المصادر أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلي في قرية قصرة جنوب شرق نابلس.

وفي وقت سابق، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس “إن مئات المستوطنين يرافقهم وزيران إسرائيليان اقتحما بلدة قصرة لتفقد مغارة قديمة فيها”.

وفي السياق تشهد مناطق متفرقة من أطراف شرق قطاع غزة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل.

وقالت مصادر طبية “إن 7 شبان على الأقل أصيبوا بإطلاق نار حي من الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، فيما أصيب آخرون بالاختناق”.

وتأتي هذه التطورات في إطار “جمعة غضب” فلسطينية احتجاجاً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل وتوقيعه على مرسوم لنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>