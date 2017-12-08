الهلال الأحمر الفلسطيني: عشرات الإصابات بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة وغزة

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق والرصاص المطاطي اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي اندلعت في الضفة الغربية، وعلى أطراف قطاع غزة على أثر دعوات لـ”جمعة غضب” نصرة للقدس.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية “إن طواقمها تعاملت مع نحو 95 حالة إصابة بالاختناق والرصاص المطاطي في مختلف مناطق الضفة الغربية وشرق القدس”.

وذكرت مصادر فلسطينية أن محافظات رام الله والخليل ونابلس وقلقيلية وبيت لحم بدأت فيها مواجهات إثر تظاهرات شعبية أعقبت أداء صلاة الجمعة.

وحسب المصادر أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات إسرائيلي في قرية قصرة جنوب شرق نابلس.

وفي وقت سابق، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس “إن مئات المستوطنين يرافقهم وزيران إسرائيليان اقتحما بلدة قصرة لتفقد مغارة قديمة فيها”.

وفي السياق تشهد مناطق متفرقة من أطراف شرق قطاع غزة مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خلف السياج الفاصل.

وقالت مصادر طبية “إن 7 شبان على الأقل أصيبوا بإطلاق نار حي من الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، فيما أصيب آخرون بالاختناق”.

وتأتي هذه التطورات في إطار “جمعة غضب” فلسطينية احتجاجاً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل وتوقيعه على مرسوم لنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها.