 برنامج يختص بالتوقعات للحالات المطرية والسيول .. بلدية أحد رفيدة تعقد ورشة عمل تعريفية لنظام ( ماطر ) | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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برنامج يختص بالتوقعات للحالات المطرية والسيول .. بلدية أحد رفيدة تعقد ورشة عمل تعريفية لنظام ( ماطر )

برنامج يختص بالتوقعات للحالات المطرية والسيول .. بلدية أحد رفيدة تعقد ورشة عمل تعريفية لنظام ( ماطر )
المناطق - أبها

عقدت بلدية محافظة أحد رفيدة ورشة عمل تعريفية لبرنامج توقعات الحالات المطرية والسيول بحضور رئيس البلدية محمد سالم الوادعي وعدد من المختصين في فرق الطوارئ وبعض الإدارات المعنية بخطط الطوارئ.
وقدم المهندس حاتم الشهراني شرحاً تعريفياً عن البرنامج الذي يتكون من لوحة معلومات وحالة الطقس لخمسة أيام وخريطة توقعات ساعة بساعة وتوقعات مطرية مفصلة وصوراً لبث مباشر من الأقمار الإصطناعية, كما يحتوي على الوان النطاقات الثلاثة للحالات المطرية وهي الأخضر الذي يدل على عدم وجود خطورة والأصفر لإحتمالية سيول متوسطة والأحمر الذي يشير إلى تشكل عالي للسيول ويجب إتخاذ إجراء عاجل حيالها.
وأشار رئيس البلدية بان هذا النظام معتمد من قبل وزارة الشئون البلدية والقروية ويعتبر الأول من نوعه في المنطقة العربية ويساعد أصحاب القرار في اتخاذ القرار الصحيح والتخطيط مبكراً للحالات الجوية القوية والشديدة لا سيما الأمطار والسيول, حيث يعتمد هذا النظام على التكنولوجيا الفريدة للتنبؤات الجوية مما يضمن توقعات جوية عالية الدقة بمشيئة الله.

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