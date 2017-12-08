 لمخالفتهم ٍللإشتراطات الصحية والنظامية .. ضبط ثلاثة وافدين يصنعون الحلويات داخل سكنهم بالخبراء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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لمخالفتهم ٍللإشتراطات الصحية والنظامية .. ضبط ثلاثة وافدين يصنعون الحلويات داخل سكنهم بالخبراء

لمخالفتهم ٍللإشتراطات الصحية والنظامية .. ضبط ثلاثة وافدين يصنعون الحلويات داخل سكنهم بالخبراء
المناطق - الخبراء

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأنه استمراراً للحملات الميدانية التي تنفذها الأجهزة الأمنية لضبط وتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” فقد أسفرت بحمد الله تلك الجهود مساء هذا اليوم الجمعة الموافق ١٤٣٩/٣/٢٠هـ عن ضبط مركز شرطة الخبراء لثلاثة وافدين من جنسيةٍ عربية تتراوح أعمارهم في العقد الثالث من العمر لقيامهم بتصنيع وتخزين كمياتٍ من الأغذية والحلويات المعدة للبيع داخل مقر سكنهم بطريقةٍ غير نظامية ، وذلك بمشاركة الجهات المختصة ممثلةً بفروع وزارات الشئون البلدية والقروية ، والعمل والتنمية الإجتماعية ، والتجارة والإستثمار بالمنطقة ، هذا وقد تم استكمال كافة الإجراءات النظامية للمخالفين تمهيداً لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم ..

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