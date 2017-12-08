 200 مواطناً يقودون توطين محلات بيع الذهب 100% في حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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200 مواطناً يقودون توطين محلات بيع الذهب 100% في حائل

200 مواطناً يقودون توطين محلات بيع الذهب 100% في حائل
المناطق - حائل

أكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الاستاذ/ فريح بن محمد العياد أن نسبة التوطين لمحلات بيع الذهب والمجوهرات بحائل بلغت 100% حيث يشغلها أكثر من 200 مواطناً، وذلك إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بقصر العمل في نشاط بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على المواطنين.
من جانبه، أوضح مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقه حائل لقطاع العمل الاستاذ / صالح بن صالح الاحمري أن فرع وزارة العمل بالمنطقة أطلق بداية الأسبوع الجاري الحملة التفتيشية في جميع مكاتب العمل بمنطقة حائل وبمشاركة الرافد الأمني والجهات الشريكه في تطبيق القرار والتي تستهدفت محلات بيع الذهب والمجوهرات بالمنطقه نفذ من خلالها أكثر من 100 زيارة تفتيشية.شملت جميع المنشاة المعنيه بالنشاط المستهدف.
وشدد العياد مدير عام فرع الوزارة على أن الجولات التفتيشية الميدانية مستمرة خلال فترات العمل الصباحية والمسائية على مدار اليوم للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار ومتابعه تذليل المعوقات التي تواجه العاملين بقطاع الذهب والمجوهرات .

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