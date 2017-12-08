 رئيس بلدية محافظة ‎حوطة بني تميم يصدر عدد من قرارات التكليف بالبلدية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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رئيس بلدية محافظة ‎حوطة بني تميم يصدر عدد من قرارات التكليف بالبلدية

رئيس بلدية محافظة ‎حوطة بني تميم يصدر عدد من قرارات التكليف بالبلدية
المناطق - الرياض - أشرف العصيمي

أصدر رئيس بلدية محافظة حوطة بني تميم المهندس فارس بن محمد القحطاني عدد من قرارات التكليف شملت عدد من الإدارات و الأقسام وهي كالتالي :
١- تكليف الاستاذ محمد بن عبدالله آل داوود مديراً لإدارة الخدمات.
٢- تكليف الاستاذ سعد بن مرضي آل مرضي مديراً للنظافة العامة إضافةً لعمله مديراً للرخص المهنية.
٣- تكليف الأستاذ سعود بن صالح آل داوود مديراً لإدارة الشؤون الإدارية.
٤- تكليف الأستاذ عبدالله بن مرزوق آل مرزوق مديراً لمكتب رئيس البلدية.
٥- تكليف الأستاذ فهد بن حسين السميح مديراً لإدارة المتابعة.
٦- تكليف المهندس عادل بن نايف القحطاني مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام.
٧- تكليف الأستاذ منصور بن إبراهيم آل موسى مديراً لتقنية المعلومات
٨- تكليف الأستاذ عثمان بن محمد الشهري مديراً للشؤون القانونية.
٩- تكليف الأستاذ عيسى بن ناصر السنيدي مديراً لشؤون الموظفين.
١٠- تكليف الأستاذ بدر بن محمد آل داوود مديراً للتطوير الإداري.
وقد عبر الجميع عن شكرهم وتقديرهم للمهندس فارس على الثقة الكبيرة التي منحهم إياها داعين الله أن يعينهم على أداء الأمانة التي حملهم إياها والقيام بالمهام التي كلفوا بها.
وأوضح المهندس فارس القحطاني بأن هذه التكليفات تأتي ضمن إطار الخطة التي وضعتها البلدية لبناء وتطوير المنظومة الإدارية للبلدية.

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