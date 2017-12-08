وزارة الاتصالات و”زين” توقعان اتفاقية تستهدف توفير الإنترنت عالي السرعة في 28 محافظة بأربعة مناطق ادارية لخدمة ما يقارب الـ “800 ألف” مستفيد

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس اتفاقية مع شركة الاتصالات المتنقلة “زين” , لنشر إنترنت النطاق العريض عالي السرعة لتغطية 28 محافظة في كل من مناطق مكة المكرمة، والشرقية، والرياض، وعسير، وذلك في إطار جهود في تحقيق أهدافها المرتبطة ببرنامج التحول الوطني 2020 وتسريع تنفيذ مبادرة نشر النطاق العريض اللاسلكي في المناطق النائية إحدى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتطوير مجتمع وحكومة واقتصاد رقمي بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير خدمات إنترنت بتقنية الجيل الرابع لحوالي 3,900 قرية وهجرة في أربع مناطق إدارية تضم بين جنباتها ما يقارب الـ 800,000 مواطن ومقيم ، كما ستسهم في تطوير البنية التحتية التقنية اللازمة لسد الفجوة الرقمية في المناطق النائية وذلك من خلال تمكين سكان هذه المناطق من الاستفادة من إنترنت عالي السرعة والحصول على المعلومات والخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر.

وجرت مراسم التوقيع بالوزارة بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه حيث وقع الاتفاقية من جانب الهيئة معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبد العزيز الرويس ومن جانب شركة “زين” رئيس مجلس إدارتها سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير.

وأشار الدكتور الرويس إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير البنية التحتية الرقمية في المراكز والقرى والهجر النائية بما يسهم في نشر ثقافة الابتكار والوصول إلى مجتمع واقتصاد المعرفة وإحداث نقلة رقمية نوعية ترتقي بالخدمات الإلكترونية من معاملات حكومية وتعليم ورعاية صحية وغيرها من المجالات الحيوية.

وأكد أن التعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة “زين” يعكس حرص الوزارة على تفعيل قيم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مبينا أن الوزارة ستقوم بالإشراف والمتابعة على كافة مراحل تنفيذ هذه المشاريع لضمان الدقة والجودة لخدمة الصالح العام.

وتشمل المحافظات التي سيتم تغطيتها بموجب هذه الاتفاقية، منطقة مكة المكرمة كلاً من (الجموم، والليث، وجدة، ومكة المكرمة، ورابغ، وبحرة، وأضم)، بينما تشمل محافظات المنطقة الشرقية

(بقيق، والأحساء، والدمام، والجبيل، والخبر، والنعيرية، والقطيف، ورأس تنورة، والعديد). ومحافظات (وادي الدواسر، والأفلاج، والسليل، والخرج، وحوطة بني تميم، والمزاحمية، والحريق) بمنطقة الرياض، بالإضافة إلى محافظات (أحد رفيدة، وظهران الجنوب، وخميس مشيط، وتثليث،وطريب) بمنطقة عسير.

مما يذكر أن وزارة الاتصالات تعمل على مواصلة الجهود من أجل تعزيز تغطية المساكن النائية بشبكات النطاق العريض اللاسلكية وصولاً لتغطية ما نسبته 70 % بحلول عام 2020م

وتوفير وتهيئة البنية التحتية لخدمات الاتصالات للمزيد من سكان المراكز والقرى والهجر في أنحاء البلاد حيث تجاوز مجموع المراكز والقرى والهجر التي تمت خدمتها حتى اليوم أكثر من 17 ألف قرية وهجرة في مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك، والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وعسير، والباحة، ونجران، وجازان، يقطنها ما يزيد عن أربعة ملايين نسمة.