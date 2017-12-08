 فلسطين تتوجه لمحكمة الجنايات الدولية رداً على قرار ترامب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نقد لاذع لطريقة كلام ترامب تسود وسائل التواصل بعد خطابه الأخير الذي أعلن فيه القدس عاصمة لإسرائيل شباب الخرج التطوعي يقدم رسالة صامته عن ذوي الإعاقة شهيد و عدد من الجرحى برصاص الاحتلال في غزة فلسطين تتوجه لمحكمة الجنايات الدولية رداً على قرار ترامب مصادر تركية : بوتين يزور تركيا لبحث ملف سوريا والقدس رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان يصدر تعليماته بتحديد أسماء مذيعي نشرات الأخبار والالتزام بوضع الميك أب .. ويمنع استخدام سعادة في المخاطبات تيلرسون : لن يتم نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس قبل عامين مبينا أن التراجع عن القرار الأمريكي ليس كافيا .. رئيس مجلس النواب الأردني: فلسطين ليست سلعة بيد أمريكا وكيل الأزهر خلال خطبة الجمعة : قرار ترامب تجاه القدس إرهابي وزارة الاتصالات و”زين” توقعان اتفاقية تستهدف توفير الإنترنت عالي السرعة في 28 محافظة بأربعة مناطق ادارية لخدمة ما يقارب الـ “800 ألف” مستفيد العيسى يوجه إدارات التعليم باعتماد العمل بما ورد في الدليل الإشرافي والاشتراطات الصحية وتعميمه على جميع المدارس رئيس بلدية محافظة ‎حوطة بني تميم يصدر عدد من قرارات التكليف بالبلدية

فلسطين تتوجه لمحكمة الجنايات الدولية رداً على قرار ترامب

فلسطين تتوجه لمحكمة الجنايات الدولية رداً على قرار ترامب
المناطق - وكالات

أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبدالحفيظ نوفل، أن فلسطين ستتوجه لمحكمة الجنايات الدولية رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية لمدينة القدس والاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل.

وقال نوفل، بحسب مع ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن القيادة الفلسطينية تنوي التوجه لمحكمة الجنايات الدولية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، قد كشف في وقت سابق لـ24، عن أن القيادة الفلسطينية تدرس آليات متبعة لتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي على أساس أن الموقف الأميركي يهدد السلم في المنطقة، ويضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط.

وقال أبو يوسف، أنه “لن يكون هناك سقف لما سنقدمه من جرائم إسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية”، مشيراً إلى أن دول العالم جميعها وعواصم وازنة حول العالم رفضت القرار وهذا ما يجب استثماره في وضع آليات عملية لإجهاض هذا القرار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>