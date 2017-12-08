فلسطين تتوجه لمحكمة الجنايات الدولية رداً على قرار ترامب

أكد السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبدالحفيظ نوفل، أن فلسطين ستتوجه لمحكمة الجنايات الدولية رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية لمدينة القدس والاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لدولة إسرائيل.

وقال نوفل، بحسب مع ما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، إن القيادة الفلسطينية تنوي التوجه لمحكمة الجنايات الدولية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول القدس.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، قد كشف في وقت سابق لـ24، عن أن القيادة الفلسطينية تدرس آليات متبعة لتقديم شكوى لمجلس الأمن الدولي على أساس أن الموقف الأميركي يهدد السلم في المنطقة، ويضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط.

وقال أبو يوسف، أنه “لن يكون هناك سقف لما سنقدمه من جرائم إسرائيلية في محكمة الجنايات الدولية”، مشيراً إلى أن دول العالم جميعها وعواصم وازنة حول العالم رفضت القرار وهذا ما يجب استثماره في وضع آليات عملية لإجهاض هذا القرار.