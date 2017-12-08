 شهيد و عدد من الجرحى برصاص الاحتلال في غزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شهيد و عدد من الجرحى برصاص الاحتلال في غزة

شهيد و عدد من الجرحى برصاص الاحتلال في غزة
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن استشهاد أول فلسطيني في الهبة الجماهيرية ضد قرار ترامب، وإصابة نحو 40 آخرين بينهم إصابة في حالة الخطر الشديد، جراء المواجهات الدائرة في مناطق متفرقة بين الشبان الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود غزة، بعد القرار الأميركي باعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل.

وقال الناطق باسم الوزارة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن “شهيداً يبلغ من العمر 30 عاماً استشهد، ويدعى محمد المصري، فيما بلغت اجمالي الاصابات في قطاع غزة حتى اللحظة 40 جريحاً، بينها حالة حرجة خلال المواجهات التي اندلعت شرق غزة”.

واندلعت مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة محيط معبر بيت حانون (إيرز) شمال قطاع غزة، بالتزامن مع مواجهات مماثلة اندلعت في محيط معبر ناحال عوز الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

كما شهدت الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، اشتباكات في محيط موقع “المدرسة” العسكري الإسرائيلي، تخللها إطلاق نار وقنابل غاز مسيل للدموع بشكل كثيف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخرج المئات من الشبان في مسيرة عقب صلاة الجمعة، لمنطقة الفراحين شرق محافظة خان يونس، جنوب قطاع غزة، رشق خلالها الشبان الفلسطينيون الجنود الإسرائيليين بالحجارة والزجاجات الحارقة، فيما رد الجنود الإسرائيليون بإطلاق وابل من الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما شهدت مدينة رفح جنوب قطاع غزة اشتباكات مماثلة، تخللها حرق لإطارات السيارات ورشق للجنود الإسرائيليين في موقع “صوفا” العسكري الإسرائيلي جنوب القطاع.

وتستمر هذه المواجهات منذ يوم أمس، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ونقل السفارة الأمريكية للمدينة المحتلة بدلاً من مقرها الحالي في مدينة تل أبيب.

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