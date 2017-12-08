شباب الخرج التطوعي يقدم رسالة صامته عن ذوي الإعاقة

دم فريق شباب الخرج التطوعي تحت إشراف جمعية أسر التوحد بالمنطقة الشرقية وجمعية أرفى للتصلب اللويحي رسالة صامته بعنوان ” لهم معهم “بمجمع الراشد مول بمحافظة الخبر تزامناً مع اليوم العالمي للأعاقه ،وذلك بالتعاون مع فريق SBH التطوعي وفريق ودق التطوعي ، والتي إحتوت فيه الرسالة على عدد من المشاهد الإيجابيه والسلبية في التعامل مع ذوي الأعاقة والتي سعى فيها الفريق أن تكون المشاهد سهلة الوصول للمستقبل وخصوصا الفئات المستهدفة وإيصال رسالة إيجابيه بأن تلك الفئة أحد أجزاء المجتمع المكملة له في التطوير والتقدم وان إعاقته لا تعيقه عن خدمة وطنه .

الجدير ذكره أن شباب الخرج التطوعي قدم مجموعة رسائل صامته سابقة عن الحوادث المرورية وعن المخدرات وعن عامل النظافة ورسالة لاتنسوهم من دعائكم والتي تهدف فيها إلى ايصال رسائل ايجابيه تستهدف فيها شرائح المجتمع .

هذا ويقدم شباب الخرج التطوعي شكره وتقديره لجمعية أسر التوحد بالمنطقة الشرقية وجمعية أرفى للتصلب اللويحي لدعوتهم للمشاركة برسالة صامته إضافة الى فريق ودق التطوعي وفريق SBH التطوعي وجمعية سواعد لتعاونهم في إنجاح الرسالة .