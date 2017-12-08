 شباب الخرج التطوعي يقدم رسالة صامته عن ذوي الإعاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الذهب يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو ريال مدريد يغازل نيمار شيخ الأزهر يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي بدء رفع أسعار “التبغ” في المحلات العواد يمنع بث مسلسلات أو برامج تسيئ للمرأة السعودية رسمة لوحة لطفلة كفيفة تستوقف أمير حائل نقد لاذع لطريقة كلام ترامب تسود وسائل التواصل بعد خطابه الأخير الذي أعلن فيه القدس عاصمة لإسرائيل شباب الخرج التطوعي يقدم رسالة صامته عن ذوي الإعاقة شهيد و عدد من الجرحى برصاص الاحتلال في غزة فلسطين تتوجه لمحكمة الجنايات الدولية رداً على قرار ترامب مصادر تركية : بوتين يزور تركيا لبحث ملف سوريا والقدس رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان يصدر تعليماته بتحديد أسماء مذيعي نشرات الأخبار والالتزام بوضع الميك أب .. ويمنع استخدام سعادة في المخاطبات

شباب الخرج التطوعي يقدم رسالة صامته عن ذوي الإعاقة

شباب الخرج التطوعي يقدم رسالة صامته عن ذوي الإعاقة
المناطق - الخرج
دم فريق شباب الخرج التطوعي تحت إشراف جمعية أسر التوحد بالمنطقة الشرقية وجمعية أرفى للتصلب اللويحي رسالة صامته بعنوان ” لهم معهم “بمجمع الراشد مول بمحافظة الخبر تزامناً مع اليوم العالمي للأعاقه ،وذلك بالتعاون مع فريق SBH التطوعي وفريق ودق التطوعي ، والتي إحتوت فيه الرسالة على عدد من المشاهد الإيجابيه والسلبية في التعامل مع ذوي الأعاقة والتي سعى فيها الفريق أن تكون المشاهد سهلة الوصول للمستقبل وخصوصا الفئات المستهدفة وإيصال رسالة إيجابيه بأن تلك الفئة  أحد أجزاء المجتمع المكملة له في التطوير والتقدم وان إعاقته لا تعيقه عن خدمة وطنه .
الجدير ذكره أن شباب الخرج التطوعي قدم مجموعة رسائل صامته سابقة عن الحوادث المرورية وعن المخدرات وعن عامل النظافة ورسالة لاتنسوهم من دعائكم والتي تهدف فيها إلى ايصال رسائل ايجابيه تستهدف فيها شرائح المجتمع .
هذا ويقدم شباب الخرج التطوعي شكره وتقديره لجمعية أسر التوحد بالمنطقة الشرقية وجمعية أرفى للتصلب اللويحي لدعوتهم للمشاركة برسالة صامته إضافة الى فريق ودق التطوعي وفريق SBH التطوعي وجمعية سواعد لتعاونهم في إنجاح الرسالة .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>