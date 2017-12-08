 نقد لاذع لطريقة كلام ترامب تسود وسائل التواصل بعد خطابه الأخير الذي أعلن فيه القدس عاصمة لإسرائيل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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نقد لاذع لطريقة كلام ترامب تسود وسائل التواصل بعد خطابه الأخير الذي أعلن فيه القدس عاصمة لإسرائيل

نقد لاذع لطريقة كلام ترامب تسود وسائل التواصل بعد خطابه الأخير الذي أعلن فيه القدس عاصمة لإسرائيل
المناطق - وكالات

تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية حالة من النقد العام عمت وسائل الإعلام على طريقة كلام ترامب بعد خطابه الأخير الذي أعلن فيه القدس عاصمة لإسرائيل.

كلماته و مخارج بعض خروفه

حيث كانت كلماته و مخارج بعض خروفه مضغمة و غير واضحة مثل “God bless the United Shhtates” وهنا أعلن البيت الأبيض عزمه على عمل فحص طبي كامل للرئيس الأمريكي بحلول بداية العام القادم بواسطة الطبيب المختص بالهيئة البحرية الأمريكية للتأكد أنه بصحة جيدة تخوله بحكم أعظم جيش و دولة في العالم.

فحص طبي

وهنا تحدثت السكرتير العام للصحافة و الإعلام “سارة ساندرز” قائلة ” لقد كان حلق الرئيس جافاً فقط،وهذا أمر وارد لأي أحد، و سوف يخضع لفحص طبي بالمركز الطبي القومي للقوات المسلحة يخضع له جميع الرؤساء و سيتم الإعلان عن نتيجته العام القادم”.

و من بعض تعليقات الإعلام على خطاب الرئيس كان ضيف مقدم برنامج «MSNBC» يوم الخميس حين قال “صباح الخير يا جو، أرى أن التفسير الوحيد لطريقة كلام الرئيس بخطابه هو المرض العقلي”.

في حين علقت طبيبة أسنان في فيرجينيا للديلي ميل أن ترامب أثناء خطابه جميع حروف الـ «إس» بدأت في التحور و فكه السفلي بدأ بالتزحزح للأسفل من ما يوضح وجود فجوة بين الأسنان و بالتالي فإن اللعاب يبدأ بالتكون بين الفكين من ما يسبب الإضغام ببعض الحروف.

حملة كبيرة

إلا أن على تويتر كانت هناك حملة كبيرة ديمقراطية مختلفة قليلاً عن رأي الإعلام و الأطباء، و جاء في بعضها أن الرئيس الأمريكي قد يكون يعاني من بوادر جلطة او أنه يتعاطى المخدرات خاصة الكوكايين.

تقرير طبي خاص

و كان ترامب قد نشر تقرير طبي خاص به 13/09/2016 من طبيبه المختص “هارولد بورنيستاين” يقول إن الرئيس الأمريكي بصحة ممتازة بالنسبة لشخص في السبعين من عمره.

وترامب كان قد نشر ذلك التقرير بحلقة مع “دكتور محمد أوز” عام 2016، وقال أوز إن تقرير الرئيس يوحي بأن ضغط دمه و قراءت الكوليسترول بالدم و فحص ال EKG الخاصين به يوحي بأنه ذو صحة جيدة تمكنه من قيادة دولة أمريكا جيدا كما ذكر نقاء دمه من الكحول و التبغ.

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