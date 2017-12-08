رسمة لوحة لطفلة كفيفة تستوقف أمير حائل

استوقفت صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رسمة الطالبة الكفيفة أمل العنزي وأبدى إعجابه بها كما أهدت الطالبة لين عايد أمير المنطقة رسمه لسموه (عبارة عن صورة شخصية لسموه) الذي أشاد بجناح التعليم وجهود المعلمات بهذه الأعمال المميزة، وذلك خلال مشاركة إدارة التربية الخاصة (بنين/بنات) بتعليم حائل بجناح في فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2017 في مركز الملك سلمان لرعاية المعاقين بحائل الذي يحتوي على العديد من برامج التربية الخاصة:«المكفوفين، العوق السمعي، التربية الفكرية، التوحد، النطق» لجميع المراحل الدراسية للبنين والبنات، وكونت لجنة للإشراف على هذه المعارض من معلمي ومعلمات التربية الخاصة.

وأوضح المشرف العام على جناح التعليم الأٍستاذ ابراهيم فالح الحيص أن الجناح شمل الجناح على سائل عرض أنشطة وأعمال المدارس وأشرف على جناح التعليم عدد من معلمات البرامج وقدم الأطفال المبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قدّموا بدورهم فقرات ناجحة حظيت بإعجاب الجميع.