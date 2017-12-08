 رسمة لوحة لطفلة كفيفة تستوقف أمير حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

رسمة لوحة لطفلة كفيفة تستوقف أمير حائل نقد لاذع لطريقة كلام ترامب تسود وسائل التواصل بعد خطابه الأخير الذي أعلن فيه القدس عاصمة لإسرائيل شباب الخرج التطوعي يقدم رسالة صامته عن ذوي الإعاقة شهيد و عدد من الجرحى برصاص الاحتلال في غزة فلسطين تتوجه لمحكمة الجنايات الدولية رداً على قرار ترامب مصادر تركية : بوتين يزور تركيا لبحث ملف سوريا والقدس رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون داوود الشريان يصدر تعليماته بتحديد أسماء مذيعي نشرات الأخبار والالتزام بوضع الميك أب .. ويمنع استخدام سعادة في المخاطبات تيلرسون : لن يتم نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس قبل عامين مبينا أن التراجع عن القرار الأمريكي ليس كافيا .. رئيس مجلس النواب الأردني: فلسطين ليست سلعة بيد أمريكا وكيل الأزهر خلال خطبة الجمعة : قرار ترامب تجاه القدس إرهابي وزارة الاتصالات و”زين” توقعان اتفاقية تستهدف توفير الإنترنت عالي السرعة في 28 محافظة بأربعة مناطق ادارية لخدمة ما يقارب الـ “800 ألف” مستفيد العيسى يوجه إدارات التعليم باعتماد العمل بما ورد في الدليل الإشرافي والاشتراطات الصحية وتعميمه على جميع المدارس

رسمة لوحة لطفلة كفيفة تستوقف أمير حائل

رسمة لوحة لطفلة كفيفة تستوقف أمير حائل
المناطق - حائل

استوقفت صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رسمة الطالبة الكفيفة أمل العنزي وأبدى إعجابه بها كما أهدت الطالبة لين عايد  أمير المنطقة رسمه لسموه (عبارة عن صورة شخصية لسموه) الذي أشاد بجناح التعليم وجهود المعلمات بهذه الأعمال المميزة، وذلك خلال مشاركة إدارة التربية الخاصة (بنين/بنات) بتعليم حائل بجناح في فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2017 في مركز الملك سلمان لرعاية المعاقين بحائل الذي يحتوي على العديد من برامج التربية الخاصة:«المكفوفين، العوق السمعي، التربية الفكرية، التوحد، النطق» لجميع المراحل الدراسية للبنين والبنات، وكونت لجنة للإشراف على هذه المعارض من معلمي ومعلمات التربية الخاصة.

 وأوضح المشرف العام على جناح التعليم الأٍستاذ ابراهيم فالح الحيص أن الجناح شمل الجناح على سائل عرض أنشطة وأعمال المدارس وأشرف على جناح التعليم عدد من معلمات البرامج وقدم الأطفال المبدعين من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين قدّموا بدورهم فقرات ناجحة حظيت بإعجاب الجميع.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>