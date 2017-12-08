 العواد يمنع بث مسلسلات أو برامج تسيئ للمرأة السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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العواد يمنع بث مسلسلات أو برامج تسيئ للمرأة السعودية

العواد يمنع بث مسلسلات أو برامج تسيئ للمرأة السعودية
المناطق - الرياض
صدرت تعليمات وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أي فئة أخرى. وحذرت الوزارة من استغلال اسم السعودية في العناوين للترويج لأعمال لا تتفق مع القيم والمعايير الأخلاقية التي نصت عليها السياسة الإعلامية للمملكة. وشددت الوزارة بأن أي قناة تعرض أعمالاً مخالفة سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات. ووفقاً للتعليمات الجديدة الصادرة أمس، يلزم الجهات الإعلامية الاهتمام بالمحتوى الإيجابي في جميع الأعمال الفنية والبرامج التلفزيونية، بما يعزز من القيم الأخلاقية، ويغرس المباديء والمعاني الجميلة، ويرفع من مستوى الذوق الفني العام.

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