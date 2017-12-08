 شيخ الأزهر يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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شيخ الأزهر يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي

شيخ الأزهر يرفض لقاء نائب الرئيس الأمريكي
المناطق - وكالات

رفض شيخ الأزهر أحمد الطيب طلبا من نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس بلقائه في القاهرة يوم الـ 20 ديسمبر الجاري.

وقال الطيب، في بيان نشره الأزهر: “لا يمكن أن نجلس مع مزيفي التاريخ، سالبي حقوق الشعوب، أو من يعطون ما لا يملكون لمن لا يستحقون”، في إشارة منه إلى اعتراف واشنطن بالقدس كعاصمة لإسرائيل.

وأضاف البيان أن السفارة الأمريكية بالقاهرة كانت تقدمت بطلب رسمي قبل أسبوع، لترتيب لقاء لنائب الرئيس الأمريكي مع الطيب خلال زيارته للمنطقة.

وأضاف شيخ الأزهر، مخاطبا أهالي القدس، قائلا: “لتكن انتفاضتكم الثالثة بقدر إيمانكم بقضيتكم ومحبتكم لوطنكم.. ونحن معكم ولن نخذلكم”.

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