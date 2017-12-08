ريال مدريد يغازل نيمار

واحتل نيمار المركز الثالث في التنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، التي حسمت الخميس، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والفائز كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال.

وقال بيريز إن انضمام نيمار لصفوف ناديه قد يكون السبيل الوحيد أمام نيمار للفوز بالجائزة، وكسر احتكار الثنائي ميسي ورونالدو المستمر طوال عقد كامل.

وأضاف بيريز في تصريحات لإذاعة إسبانيا: “اللعب في صفوف ريال مدريد يسهل كثيرا الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم. النادي يوفر لأي لاعب كبير كل ما يحتاجه للفوز بها. الكل يعرف أنني كنت راغبا في ضم نيمار”.

وحاول بيريز بالفعل ضم نيمار من سانتوس عدة مرات قبل أن يوقع اللاعب لبرشلونة في 2013.

وقضي نيمار مواسم ناجحة مع الفريق الكتالوني، وساعده في تحقيق الثلاثية في 2015 (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا)، قبل أن يرحل هذا العام إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.