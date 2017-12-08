 ريال مدريد يغازل نيمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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ريال مدريد يغازل نيمار

ريال مدريد يغازل نيمار
المناطق - وكالات
قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إن انضمام نيمار للفريق الملكي سيساعده على تحقيق طموحاته الشخصية، فاتحا الباب أمام المهاجم البرازيلي للانضمام لحامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واحتل نيمار المركز الثالث في التنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، التي حسمت الخميس، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والفائز كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال.

وقال بيريز إن انضمام نيمار لصفوف ناديه قد يكون السبيل الوحيد أمام نيمار للفوز بالجائزة، وكسر احتكار الثنائي ميسي ورونالدو المستمر طوال عقد كامل.

وأضاف بيريز في تصريحات لإذاعة إسبانيا: “اللعب في صفوف ريال مدريد يسهل كثيرا الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم. النادي يوفر لأي لاعب كبير كل ما يحتاجه للفوز بها. الكل يعرف أنني كنت راغبا في ضم نيمار”.

وحاول بيريز بالفعل ضم نيمار من سانتوس عدة مرات قبل أن يوقع اللاعب لبرشلونة في 2013.

وقضي نيمار مواسم ناجحة مع الفريق الكتالوني، وساعده في تحقيق الثلاثية في 2015 (الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا)، قبل أن يرحل هذا العام إلى باريس سان جرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

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