 الذهب يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الذهب يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو

الذهب يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو
Gold bars
المناطق - وكالات
استقرت أسعار الذهب، الجمعة، لكنها تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي منذ مايو قبيل بيانات الوظائف الأميركية المقررة في وقت لاحق، والتي قد تؤثر على وتيرة زيادات أسعار الفائدة الأميركية.

وانخفض الذهب هذا الأسبوع لما دون نطاق تداوله في الآونة الأخيرة وهبط متجاوزا مستويات فنية إلى أدنى مستوياته منذ يوليو، في الوقت الذي غذى فيه إحراز تقدم بشأن إصلاح ضريبي أميركي التفاؤل بشأن الاقتصاد ودعم الدولار.

وتلقى الدولار دعما إضافيا اليوم بعد أن هدأت المخاوف من توقف عمل الإدارة الأميركية هذا الشهر بعد الاتفاق على قانون تمويل، إذ يزيد ارتفاع الدولار تكلفة المعدن الثمين على حائزي العملات الأخرى وقد يثبط الطلب.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1245.66 دولار للأوقية (الأونصة) مقتربا من المستوى المنخفض 1243.71 دولار، الذي سجله الخميس، وهو الأدنى منذ 26 يوليو.

وانخفض الذهب 2.7 بالمئة هذا الأسبوع في ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي والأكبر منذ أوائل مايو الماضي.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1247.80 دولار، وارتفع السعر الفوري للفضة 0.4 بالمئة إلى 15.78 دولار للأوقية، لكن المعدن منخفض 4 بالمئة هذا الأسبوع.

وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 892.20 دولار للأوقية ويتجه صوب الانخفاض نحو 5 بالمئة هذا الأسبوع في أكبر خسارة أسبوعية في 9 أشهر، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1013.75 دولار للأوقية.

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