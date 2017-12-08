 مجلس الأمن ينتقد قرار ترامب: وضع القدس تقرره المفاوضات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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مجلس الأمن ينتقد قرار ترامب: وضع القدس تقرره المفاوضات

مجلس الأمن ينتقد قرار ترامب: وضع القدس تقرره المفاوضات
المناطق - وكالات
قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن وضع القدس يجب أن يقرر من خلال المفاوضات، منتقدا القرار الأميركي باعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل.

وأضاف ملادينوف في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن القدس، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن المدينة رمز للديانات الثلاث، الإسلام والمسيحية واليهودية.

وأعرب ملادينوف عن “قلقه الشديد”، إزاء مخاطر تصعيد العنف، بعد قرار واشنطن حول القدس، محذرا من “مخاطر شديدة من احتمال حدوث تصرفات أحادية تبعدنا عن السلام”.

وأضاف: “الأمم المتحدة أكدت مرارا أن تغيير وضع القدس يمكن أن يقوض عملية السلام. وضع القدس يجب أن يقرر من خلال المفاوضات”.

وتابع المسؤول الدولي: “الأمم المتحدة تواصل دعم الجهود من أجل حل الدولتين، ونؤكد ضرورة استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية”.

من جانبه، اعتبر السفير المصري في مجلس الأمن أن المجتمع الدولي اليوم “أمام اختبار لسيادة القانون الدولي”، مشيرا إلى قرارات سابقة للمجلس رفضت سيادة إسرائيل على القدس.

وقال ممثل السويد في مجلس الأمن، إن قرار ترامب “يناقض القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.

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