 بوتين يمازح الفالح : “اشتروا الغاز من عندنا وادخروا نفطكم” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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بوتين يمازح الفالح : “اشتروا الغاز من عندنا وادخروا نفطكم”

بوتين يمازح الفالح : “اشتروا الغاز من عندنا وادخروا نفطكم”
المناطق - الرياض

عرض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، التعاون بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي المسال.

وقال بوتين بمزاح للفالح الذي يشارك في تدشين مشروع “يامال للغاز الطبيعي المسال”: ” اشتروا غازنا الطبيعي المسال وادخروا نفطكم”.

فأجابه الفالح: “ولهذا السبب أنا موجود هنا”.

وأكد الرئيس الروسي، أن التعاون بين موسكو والرياض في قطاع الطاقة سيحول البلدين من منافسين إلى شركاء، وهو أمر إيجابي لكلا الجانبين بقوله: “إذا واصلنا العمل في المستقبل بهذه الطريقة سننتقل من منافسين إلى شركاء، ومن عملنا المشترك، سنحصل على نتيجة حتمية هي الفائدة والخير للجميع”.

بدوره، رحب الوزير السعودي بالتعاون مع روسيا معتبرا أنه سيغير سوق الطاقة العالمي.

وقال الفالح: “إن موسكو والرياض تعملان في مجال النفط، وبما أن النفط والغاز مرتبطان بشكل وثيق، نأمل بتعزيز التعاون بين روسيا والسعودية وكذلك شركاتنا من كلا البلدين”.

يأتي ذلك بعد أن أصدر بوتين أمرا بالبدء بانطلاق أول ناقلة محملة بالغاز المسال منتجة في مشروع “يامال للغاز الطبيعي المسال” الذي تقوده شركة “نوفاتيك” في المنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا.

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