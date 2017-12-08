 حملة مكافحة التسول بحائل تضبط 13 متسولًا منهم 8 أطفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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حملة مكافحة التسول بحائل تضبط 13 متسولًا منهم 8 أطفال

حملة مكافحة التسول بحائل تضبط 13 متسولًا منهم 8 أطفال
المناطق - حائل
أسهمت الحملات المكثفة التي ينفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل للجنة مكافحة  التسول بالتعاون مع الجهات الأمنية يوم الجمعة علی مدينة حائل وضواحيها  في القبض على 13 متسولًا , منهم 8 أطفال يمثلون سعوديين وأجانب فيما 4 أناث يمثلن سعوديات وامراة اجنبية واحدة .
وكشف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح بن محمد العيّاد أن المقبوض عليهم تمت إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ اللازم بحقهم .
وأكد أن الحملة تهدف للحد من هذه الظاهرة ودراسة أسباب تسولهم من قِبل فرق متخصصة بلجنة مكافحة التسول التابعة لفرع الوزارة بحائل التي دُعمت بعدد من الكوادر لأداء أدوارها بالوجه المطلوب
مثمنا دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل ومتابعة معالي الوزير والی تعاون الجهات ذات العلاقة مع أدوار فرع الوزارة بالمنطقة .
وأفاد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية لتحقيق كل ما من شأنه خدمةً المجتمع ونشر الوعي بين المواطنين في المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية والمهنية والاقتصادية ورفع مستوى المعيشة بين المواطنين وزيادة الدخل وتشجيع أساليب الإنتاج الحديثة وتنمية الصناعات وترشيد نفقات الأسرة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسرة
وشكر العياد في هذا السياق سعادة مدير شرطة منطقة حائل للتعاون التام وجهود الاستاذ سعود العبده مدير المتابعة الاجتماعية وكذلك المشرف على حملات مكافحة التسؤول الباحث الاجتماعي فهد الشنيفي وجميع زملائه في الفرق الميدانية لكل ما يعزز نجاح العمل ومتابعة الميدان المستمر للحد من ظاهرة التسول .

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