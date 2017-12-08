الأمير “عبدالله بن بندر ” يتفقد سير الإنجاز بمبنى إدارة تعليم الليث ” الجديد ” ويدشن مجمع الأمير سلطان الخيري للبنات

قام نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، خلال زيارته لمحافظة الليث يوم أمس ، بتفقد عدد من المشاريع التعليمية المنجزة و الجاري تنفيذها بإدارة التعليم بمحافظة الليث .

حيث وقف الأمير عبدالله بن بندر على مشروع مبنى إدارة التعليم بمحافظة الليث الجديد والجاري تنفيذه وفق أعلى المعايير الهندسية ، وكان في استقباله فور وصوله مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، وعدد من قيادات إدارة التعليم ، وشؤون المباني و الشركة المنفذة .

و يضم المشروع مبنيين للرجال والنساء ، فيما تبلغ مساحته ” ٢٤،٠٠٠”م٢ ويتسع لنحو ٥٠٠ موظف وموظفة، ويحتوي على مكاتب إدارية ومصلى وقاعة اجتماعات ومواقف سيارات بمساحة “١٥٠٠”م٢ تستوعب ٥٠٠ سيارة, وتبلغ القيمة الاجمالية للمشروع : (٤٠،٩٨٣،٩٥٩،٠٢)مليون ريال.

كما دشن الأمير عبدالله بن بندر مجمع الأمير سلطان الخيري للبنات الذي يحتوي على قاعات دراسية، ومعامل، ومكاتب إدارية , وصالة رياضية ، ويتسع لـ”١٢٥٠” طالبة ويقع على مساحة “٨١٠٠”م٢ ، فيما تبلغ قيمته الإجمالية ٣٢،٧٣٠،٤٥٨،٦٥مليون ريال.

وبهذه المناسبة أعرب مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي عن بالغ شكره وتقديره لسمو الأمير بندر بن عبدالله على تفضله بزيارة إدارة التعليم وتدشين المشروعات التعليمية الجديدة .

وقال ” البركاتي ” إن هذه المباني تأتي في إطار الإنفاق السخي والرعاية الكريمة التي توليها حكومتنا الرشيدة لكافة القطاعات التعليمية ، مشيرا إلى أن التوجهات الحالية للوزارة، تقوم على تأسيس منشآت تربوية تعليمية وإدارية منتجة وحاضنة وجاذبة لممارسة البرامج والفعاليات والأنشطة العلمية وفقاً للأهداف التربوية، التي ستسهم في إعداد جيل قادر على التفاعل مع متغيرات العصر في إطارها الإيجابي لصالح الوطن والمواطن، وستكون مخرجاتها – بإذن الله – قادرة على تحقيق الأهداف والتوجهات المستقبلية التي يرسمها ويخطط لها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهم الله –”.

من جهته أوضح مدير شؤون المباني بإدارة التعليم المهندس عبدالله بن مصنف اليزيدي أن إدارة تعليم الليث ماضية في التخلص من المباني المستأجرة – بعون الله تعالى – خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن نسبة المباني الحكومية المتوقعة مع بداية عام ١٤٤٠هـ ٨٤ %، فيما ستكون النسبة المتوقعة للمباني المستأجرة ١٦ %.

وأشاد ” اليزيدي ” بالدعم والمتابعة المستمرة من مدير التعليم الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، ودعم وكالة المباني بوزارة التعليم ، وجهود زملائه المهندسين كافة في الإدارة، وحرصهم المتواصل لإنهاء جميع المشروعات التعليمية الجاري تنفيذها حالياً، وتذليل العقبات والعوائق أمام المقاولين، وتأهيل المباني القائمة، ورفع مستوى أدائها .