تعليم الليث يختتم برنامج ( أيامن التطوعي ) ويكرم الفرق التطوعية الفائزة

برعاية مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي، وبحضور المساعد للشؤون التعليمية (بنين) الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، اختتمت إدارة التعليم ممثلة في قسم النشاط الطلابي – شعبةالنشاط الاجتماعي ، برنامج ( أيامن ) للأعمال التطوعية ، والذي نفذته الإدارة بالشراكة مع مؤسسة غدن للاستشارات وبناء القدرات ، وبدعم من مؤسسة سالم بن محفوظ ، وشارك فيه أكثر من ٢٠٠ طالبا يمثلون (٢٠) فريقا تطوعيا من المدارس الثانوية في الليث .

وقال رئيس شعبة النشاط الاجتماعي الأستاذ عبدالله بن إبراهيم الخيري ، إن البرنامج يعد أحد العوامل المهمة التي تسعى إدارة التعليم من خلاله إلى تنمية مهارات العمل التطوعي لدى الطلاب المشاركين، ويعمل على تهيئة سفراء للعمل التطوعي في المجتمع، عبر برنامج متكامل يحتوي على الجانب المعرفي و التدريب المهاري و التطبيق العملي ، كما يدعم دور مؤسسات التعليم في تفعيل دور الشباب لخدمة مجتمعهم ووطنهم .

مبينا أنه تم تنفيذه لعدد من طلاب المدارس الثانوية، وتم تكوين فرق تطوعية من الطلاب، تم دعمها بعد استيفاء جميع متطلبات تنفيذ المشاريع ، من قبل الشركاء في تنفيذ البرنامج .

وتم تأسيس مجموعة كبيرة من الفرق التطوعية وصل عددها إلى (٢٠) فريقا تطوعيا ، خضعوا لسبعة برامج تدريبية بواقع( ١٢)ساعة تدريبية لكل برنامج ، و بإجمالي ( ٧٢ )ساعة لكافة البرامج التدريبية التي تلقاها الطلاب ، وتم تدريبهم عليها من قبل الشريك الرسمي مؤسسة غدن، وقدموا ( ٢٠ ) برنامجا تطوعيا تم تنفيذها بإجمالي (٢٤٠) ساعة تطوعية .

من جانبه، قال رئيس قسم النشاط الطلابي الأستاذ حسن بن محمد الثعلبي ، نعمل على تطوير ثقافة العمل التطوعي في المدارس و المجتمع من خلال غرس مفهوم المبادرة والشعور بالمسؤولية، وتجسير العلاقة بين الإدارة والجهات ذات العلاقة بالعمل التطوعي لاستنبات برامج تعزز الوعي بأهمية التطوع وسبل المشاركة، وموضحًا أن قسم النشاط يسير وفق خطط استراتيجية نحو مساعدة الطلبة واستغلال طاقاتهم في أعمال ذات قيمة تعزز انتمائهم لمجتمعهم.

ومن جهته، قال مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي إن تنفيذ برنامج أيامن التطوعي النوعي للطلبة يأتي اتساقًا مع رؤية المملكة 2030 تجاه تعزيز ممارسة العمل التطوعي في المجتمع ، وتحقيقًا لأهداف الشراكات المرسومة التي تطلع بها إدارة التعليم مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة ، والتي بدورها تثمر في مسيرة العمل التطوعي من خلال إعداد طلاب محبين للتطوع ، قادرين على تحمل المسؤولية الاجتماعية وجاهزين للانخراط في الجهات التي تُعنى بالعمل التطوعي، مضيفًا أن طلاب إدارة التعليم محل ثقة وتميّز دائمًا في عطاءاتهم التطوعية وهم يبهروننا يومًا بعد يوم ، مبديا شكره وتقديره بما شاهده من مبادرات وأعمال تطوعية إبداعية وخلاقة قام بإعدادها وتنفيذها الطلاب .

كما عبر عن بالغ شكره وتقديره لشركاء إدارة التعليم في تنفيذ البرنامج مؤسسة غدن للاستشارات وبناء القدرات، ومؤسسة سالم بن محفوظ .

كما أشاد بجهود قسم النشاط الطلابي وكافة قادة المدارس و رواد النشاط الذين تفاعلوا مع مجريات البرنامج منذ انطلاقته وحرصوا على تفعيله وتمكين الطلاب من المشاركة .

و على صعيد آخر عُرضت خلال برنامج الحفل نماذج من أعمال الفرق التطوعية و نالت أعلى نسب من التقييم من بين الفرق المشاركة وتم إجراء تصويت عليها من قبل الحضور، ثم أعلنت نتائج التصويت للفرق الثلاث الأولى، وحصد فريق ” أيامن التطوعي ” من مدرسة ثانوية الليث ، المركز الأول وجائزة بقيمة ٤ آلاف ريال، وحصل على المركز الثاني فريق ” بصمة أمل التطوعي” من ثانوية الليث وجائزة بقيمة ٣ آلاف ريال، وحلّ بالمركز الثالث فريق ” الفتح ” من ثانوية الفتح بغميقة ، وجائزة قيمتها ٢٠٠٠ ريال، كما وزعت أوسمة التطوع للمشاركين.​