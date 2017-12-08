 البروفيسور الفهد يدشن فرقة نادي الجوف الكشفية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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البروفيسور الفهد يدشن فرقة نادي الجوف الكشفية

البروفيسور الفهد يدشن فرقة نادي الجوف الكشفية
المناطق - الجوف

دشن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد و على هامش مشاركة الفرقة في المشروع الكشفي لحماية البيئة و الذي أقيم بمحافظة دومة الجندل  ، و بحضور محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط و مدير عام التعليم بالجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم ، و عددٍ من القيادات  في جمعية الكشافة العربية السعودية و رواد الحركة الكشفية في المملكة ؛ فرقة نادي الجوف لذوي الاحتياجات الخاصة الكشفية و ذلك بتقليدهم المناديل الكشفية و أداء التحية الكشفية مستشعرين دور الكشاف في خدمة الوطن و المجتمع .

هذا و قدم رئيس نادي الجوف الأستاذ عبد الله بن مصلح المريح شكره و تقديره لنائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية و لسعادة محافظ دومة الجندل و مدير عام التعليم بالجوف على رعايتهم و اهتمامه بالحركة الكشفية ، و تشجيعهم للكشافين ، متطلعًا لأن تكون فرق ذوي الاحتياجات الخاصة من الفرق المشاركة في البرامج العامة التي تقدمها الجمعية و دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بأقرانهم و الاستفادة من قدراتهم و امكاناتهم .

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