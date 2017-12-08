 تسريبات تكشف أسرار هواتف سوني القادمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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تسريبات تكشف أسرار هواتف سوني القادمة

تسريبات تكشف أسرار هواتف سوني القادمة
المناطق - وكالات

سربت بعض المواقع المهتمة بالشؤون التقنية صورا أكدت أنها لهاتفي سوني الجديدين المنتظر طرحهما العام المقبل.

ووفقا للمعلومات فإن الهاتفين الجديدين اللذين سيطرحان تحت اسم “Xperia” التجاري سيأتيان بمعالج “Snapdragon 845” واحد من أقوى معالجات الهواتف التي ستطرح في الأسواق، ونظام تشغيل “Android 8.0 Oreo” الأحدث من غوغل، فضلا عن ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت.

phonearena.com

وأهم ما لفت انتباه خبراء الهواتف في إحدى الهاتفين هو الحواف المستديرة للهيكل التي تعد غير مألوفة في أجهزة “Xperia” التي تصدرها سوني، فضلا عن وجود ماسح لبصمات الأصابع، الميزة التي ينتظرها عشاق هواتف سوني منذ زمن، والكاميرا المزدوجة التي من المتوقع أن تكون من أفضل كاميرات الهواتف الذكية كما عودت الشركة زبائنها في السنوات الأخيرة.

phonearena.com

أما في ما يتعلق بالهاتف الآخر فيمكن ملاحظة كاميرا مزدوجة وهيكل أنيق من الزجاج المقاوم للخدش على غرار أجهزة “Xperia” الأخيرة.

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