الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من ميلشيا الحوثي في محافظة الجوف

أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية باليمن، مساء اليوم الجمعة، تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف (143) كم شمال شرق صنعاء.ونقل موقع الجيش “سبتمر نت ” عن مصدر عسكري قوله “إن قوات اللواء الأول حرس حدود، تمكنت من تحرير منطقتي حرشة العجوز، وحرشة الأرانب، في جبهة الغريميل شمال شرق خب والشعف شمال الجوف في مواجهات تدور منذ ساعات الصباح”.وأكد المصدر “أن رجال الجيش تمكنوا من أسر المشرف العام لمليشيا الحوثي بمديرية خب والشعف المكنى بـ (ابو علي الكبسي)، وطاقم الصواريخ الحرارية، وقتل قيادي آخر بجبهة اليتمة واستعادة دورية كانت تقله وقناصة وعيار23م.ق”.

وأشار المصدر إلى استمرار المعارك التي يخوضها الجيش الوطني، وأن رجال الجيش يتقدمون نحو منطقة وجبال الأجاشر، “وسط فرار جماعي للمليشيا الحوثية، التي سقط منها قتلى وجرحى كثر”. في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع وآليات قتالية لمليشيا الحوثي في جبهة الساقية، جنوب غرب المحافظة، ما أدى إلى تدمير مدفعية وسقوط قتلى وجرحى، حسب المصدر ذاته.