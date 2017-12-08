 هزتان أرضيتان تضربان حلبجة وديالى العراقيتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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هزتان أرضيتان تضربان حلبجة وديالى العراقيتين

هزتان أرضيتان تضربان حلبجة وديالى العراقيتين
المناطق - واس

ضربت هزتان أرضيتان ارتداديتان ، اليوم ، مناطق بغرب محافظة حلبجة بإقليم كردستان العراق, وجنوب شرقي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى.
وأوضح تقرير هيئة الأرصاد الجوية والرصد الزلزالي العراقية ، أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.5 درجة على مقياس ريختر ، تبعد 10 كم جنوب غربي مدينة حلبجة و 66 كم جنوب شرقي السليمانية ، مفيداً عن عدم تسجيل أية أضرار مادية أوخسائر بشرية.
وأضاف أن الهزة الأرضية الثانية التي بلغت قوتها 3.2 على مقياس ريختر, وقعت على بعد 21 كم جنوب شرقي ناحية جلولاء بمحافظة ديالى, شمال شرقي بغداد, ولم تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار.

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