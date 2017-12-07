ميدان الجبيل يقيم حفل سباقة الثالث وسط حماس عشاق الفروسية

أقام ميدان الفروسية في الجبيل حفلة الثالث من موسم ١٤٣٩ هـ لسباقات الخيل للموسم ١٤٣٩هـ وذلك على دعم سمو الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير وابتدأ السباق بأشواطه في مدينة الجبيل الصناعية، وكانت نتائج السباقات على النحو الآتي

‏فاز في الشوط الاول مفتوح حصن و أفراس عربي مستورد مسافة 2000 متر الجواد “همام البوحمل ” للمالك ماجد المنصوري

و ‏فاز بالشوط الثاني‏ لم تربح مسافة 2000 م الجواد “شبل مجاهد ” للمالك فارس الفتوح

‏. كما و ‏فاز في الشوط الثالث ربحت 1 سباق فأكثر مسافة 2000 م الجواد “تارك” للمالك طارق الدقيلان و فاز في الشوط الرابع مفتوح حصن و أفراس 4 سنوات الجواد “غبه بحر ” للمالك فارس الفتح .كما وفاز بالشوط الخامس والأخير مفتوح حصن و أفراس 4 سنوات فأكثر الجواد ” نصر الدين ” للمالك مذكر الشهراني.

وفي ختام السباق أعرب نائب مدير عام ميدان فروسية الجبيل الاستاذ أحمد بن عبدالرحمن العريمة شكرة وتقديرة لكافة الفرق التطوعية التي ساهمت بالتنظيم والتصوير والاعداد من رجال كشافة ومصورين واعلاميين ولجان عاملة ليظهر الحفل بشكل متكامل وباهر .

وتمنى العريمة أن يكون لمختلف الشركات والجهات الحكومية ورجال الاعمال مساهمة ودعم أكبر لأنشطة الميدان لأداء دوره الريادي في أحياء رياضة الفروسية العريقة التي أولتها حكومة المملكة جل الاهتمام والرعاية.