غرفة الرياض تناقش توطين الرياض بالكوادر السعودية

تعقد الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء يوم الأحد 10 ديسمبر جلسة لمناقشة مشروع توطين الرياض بالكوادر السعودية ، ووجهت غرفة الرياض الدعوة لملاك أنشطة التجزئة والخدمات في مدينة الرياض للحضور والمشاركة في جلسة النقاش للوصول إلى آليات محددة في إطار السعي لإحلال المواطنين السعوديين محل العمالة الأجنبية في المحال التجارية الخاصة ببيع مواد التجزئة والخدمات .

وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاق مشروع لتوطين نحو أكثر من 600 ألف فرصة عمل في قطاع التجزئة بعد اكتمال دراسة المشروع وطرحه على أطراف العمل ذات العلاقة لاعتماده.