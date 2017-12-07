برنامج لـ”240″ حدثاً للتوعية بأضرار التدخين وكيفية الإقلاع عنه بملاحظة الرياض

نفذت دار الملاحظة الاجتماعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برنامجاً توعوياً صحياً عن أضرار التبغ وكيفية الاقلاع عنه بالتعاون مع أعضاء فريق عون التابع للجنة الوطنية لمكافحة التبغ وضمن أنشطة وفعاليات برنامج شُركائي، واستفاد منه نحو 240 حدثاً من نزلاء الدار. ويأتي هذا البرنامج ضمن الخطط البرامجية والفعاليات التي تنفذها الدار في الإطار الوقائي بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والفرق التطوعية، تحقيقاً للمسؤولية الاجتماعية والمشاركة المجتمعية بين كافة قطاعات الدولة.

واحتوى البرنامج على محاضرة قدمها عضو فريق عون أخصائي أول عبدالله القحطاني تحدث فيها عن الأضرار الناجمة عن التبغ بكافة أنواعه، وما يُسببه من طفرات جينية في أعضاء مختلفة من الجسم، شارحاً مكونات التبغ ومدى ضرر كل مكون منها على حدة بالإضافة إلى الآثار النفسية والاجتماعية والمادية التي يتركها التدخين في حياة الفرد وانعكاساتها السلبية على الأسرة والمجتمع، ليختتم المحاضرة بشرح مفصل عن أسباب الوقوع في التدخين وكيفية تجنبها والتخلص من هذه العادة السلبية. ثُم بدأ الأحداث في زيارة الركن الاستشاري الذي أقيم تزامناً مع البرنامج ليحصلوا على منشورات توعوية في الموضوع نفسه ويقدموا أسئلتهم واستفساراتهم لأعضاء الفريق.

وقد قدمت المشرفة العامة على برنامج شركائي الدكتورة ابتسام الرصيص شكرها لمدير الدار أ. فهد القميزي وكافة منسوبي دار الملاحظة بالرياض على تعاونهم مع أعضاء الفريق، آملة أن يخدم البرنامج هذه الفئة التي تعمل الدار على إعادة تأهيلهم ليعودوا أعضاء فاعلين في المجتمع.