 الخربوش يرعى مهرجان الشباب الرياضي في بيت الشباب بجدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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الخربوش يرعى مهرجان الشباب الرياضي في بيت الشباب بجدة

الخربوش يرعى مهرجان الشباب الرياضي في بيت الشباب بجدة
المناطق - جدة

شرف سعادة الاستاذ محمد بن عبد الله الخربوش مدير عام الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب بالمملكة مساء يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1439هـ ؛ الحفل الختامي لمهرجان الشباب الرياضي و الذي نظمته وكالة شئون الشباب بالهيئة العامة للرياضة والجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب ببيت الشباب بمحافظة جده .

هذا و اشتمل الحفل الختامي على العديد من البرامج و الفعاليات الشبابية و الفقرات الترفيهية ، إضافة إلى مواهب الشباب و ابداعاتهم الفنية و المهارية و التي تمت بهدف تحقيق الهوية الوطنية ، كما عبرت الفعاليات عن تراث المملكة العربية السعودية و محافظة جده .

و في الختام قام الخربوش بتكريم المشاركين و المتميزين في هذا المهرجان ، مقدمًا شكره و تقديره لبيت الشباب بجده على هذه الاستضافة المميزة و الفعاليات المتنوعة ، متمنيًا للجميع التوفيق و السداد في اللقاءات القادمة .


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