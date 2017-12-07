الخربوش يرعى مهرجان الشباب الرياضي في بيت الشباب بجدة

شرف سعادة الاستاذ محمد بن عبد الله الخربوش مدير عام الجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب بالمملكة مساء يوم الأربعاء 18 ربيع الأول 1439هـ ؛ الحفل الختامي لمهرجان الشباب الرياضي و الذي نظمته وكالة شئون الشباب بالهيئة العامة للرياضة والجمعية العربية السعودية لبيوت الشباب ببيت الشباب بمحافظة جده .
هذا و اشتمل الحفل الختامي على العديد من البرامج و الفعاليات الشبابية و الفقرات الترفيهية ، إضافة إلى مواهب الشباب و ابداعاتهم الفنية و المهارية و التي تمت بهدف تحقيق الهوية الوطنية ، كما عبرت الفعاليات عن تراث المملكة العربية السعودية و محافظة جده .
و في الختام قام الخربوش بتكريم المشاركين و المتميزين في هذا المهرجان ، مقدمًا شكره و تقديره لبيت الشباب بجده على هذه الاستضافة المميزة و الفعاليات المتنوعة ، متمنيًا للجميع التوفيق و السداد في اللقاءات القادمة .
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