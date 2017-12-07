الخربوش يرعى مهرجان الشباب الرياضي في بيت الشباب بجدة

هذا و اشتمل الحفل الختامي على العديد من البرامج و الفعاليات الشبابية و الفقرات الترفيهية ، إضافة إلى مواهب الشباب و ابداعاتهم الفنية و المهارية و التي تمت بهدف تحقيق الهوية الوطنية ، كما عبرت الفعاليات عن تراث المملكة العربية السعودية و محافظة جده .

و في الختام قام الخربوش بتكريم المشاركين و المتميزين في هذا المهرجان ، مقدمًا شكره و تقديره لبيت الشباب بجده على هذه الاستضافة المميزة و الفعاليات المتنوعة ، متمنيًا للجميع التوفيق و السداد في اللقاءات القادمة .



