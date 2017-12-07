“الاتصالات”: معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة ستصل 29. 7 مليار ريال بنهاية 2017

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، افتتاح مسار الاتصالات بالألياف البصرية في المناطق الحضرية، وذلك خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإنابة، ماجد بن محمد المزيد، أن البرنامج يستهدف نشر خدمات النطاق العريض2، ويخدم مليون منزل، متوقعاً أن تصل معاملات التجارة الإلكترونية في المملكة لنحو 29. 7 مليار ريال بنهاية 2017.

وأضاف أن 79% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يشاركون بفعالية في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، كما تجاوزت نسبة مستخدمي الإنترنت من الذكور والإناث في المملكة الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و65 سنة الـ 90% من عدد السكان.

كما يستهدف نشر خدمات النطاق العريض اللاسلكي عالي السرعة بالمناطق النائية إلى 70% بحلول 2020، حيث يبلغ متوسط إنفاق المتسوق السعودي عبر الإنترنت يبلغ 3942 ريالا.