 المملكة تطالب مجلس الأمن بإيجاد حل عادل لقضية فلسطين وفقاً للقرارات الدولية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 20 ربيع الأول 1439 هجريا, الموافق 8 ديسمبر 2017 ميلاديا

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المملكة تطالب مجلس الأمن بإيجاد حل عادل لقضية فلسطين وفقاً للقرارات الدولية

المملكة تطالب مجلس الأمن بإيجاد حل عادل لقضية فلسطين وفقاً للقرارات الدولية
المناطق - الرياض

سلّم وفد المملكة الدائم في الأمم المتحدة رسالة المملكة إلى رئيس مجلس الأمن السفير الياباني كورو بيشو، موجهةً إلى أعضاء المجلس، بشأن القرار الأمريكي بخصوص القدس.

وأكدت الرسالة مجدداً الحاجة الماسة إلى إيجاد حل عادل ومستدام لقضية فلسطين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، حيث أرفق بها البيان الصادر عن الديوان الملكي بشأن وضع القدس. ‏

كانت المملكة قد أعربت عن استنكارها وأسفها الشديد لإعلان “ترامب” نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حيث سبق للمملكة أن حذّرت من العواقب الخطيرة لمثل هذه الخطوة غير المبررة وغير المسؤولة، بما تمثله من انحياز كبير ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس.

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